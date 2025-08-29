群聯：NAND市況比預期強 AI浪潮推升需求 法人看好威剛、創見沾光

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯（8299）執行長潘健成昨（28）日表示，NAND市況比預期更強，原廠祭出供貨配額管制，兩家日系供應商明示「年底前無法交貨」，只能「隨行就市」，「買不到就得買貴」，群聯日前法說會預估本季NAND晶片價格漲幅約3%至5%，如今看來漲勢會倍增為5%至10%。

潘健成分析，看好NAND報價漲幅較預期倍增，主因供給有限，AI浪潮又帶動需求大增。在供給吃緊與需求擴散並行下，NAND報價漲勢比預期強，法人看好，群聯、威剛、創見等相關公司營運進補。

NAND Flash市況 圖／經濟日報提供

為深化AI教育，培育具備實務能力的新世代AI人才，中央大學攜手英特爾及華碩兩大產業夥伴，昨日共同成立「AI PC創新實驗室」，加速AI創新，並攜手群聯推動AI教育發展。潘健成昨天出席活動並受訪，釋出對NAND市況最新看法。

潘健成分析，近兩年高頻寬記憶體（HBM） 的高獲利誘因大，記憶體廠多把資本支出投入生產HBM，使得NAND投資連年下滑，產出成長有限，供給相對緊俏。

就需求面來看，動能來自「用才會生數據」的邏輯，企業為讓GPU投資轉化為收入，必須擴大使用、以電力換出更多資料，直接拉動儲存用量。PC 端則隨AI應用普及，固態硬碟（SSD）容量從512GB邁向1TB，帶來倍增式成長；Hybrid AI亦尚未完全發酵，未來普及將進一步推升資料與Flash需求。

就資料中心長期結構來看，目前快閃記憶體與硬碟的比重約為2：8，但固態硬碟容量與成本曲線正改善，以更高單碟容量與機櫃空間效率，逐步蠶食硬碟的應用版圖。即便硬碟擴產，結構性轉換仍將推升Flash比重。

潘健成說，由於供給吃緊、需求大增，NAND晶片實務面已出現配額管制，有兩家日系原廠明示至年底前無法交貨，只能「隨行就市」，「買不到就得買貴」。近期亦觀察到美系大客戶大量採購固態硬碟（SSD），而大陸廠商約六個月後將擴大下單，需求動能持續累積。

業界分析，在雲端服務大廠（CSP）全力強化AI算力之際，使得固態硬碟搭載位元量呈現倍數成長。業界推估，單一機櫃NAND需求量已經是過去的四倍以上，成為消耗當前產能關鍵。

法人正向看待，群聯及威剛、創見、宇瞻等記憶體模組廠將有望搭上這波NAND晶片漲價商機。其中，群聯不僅具備客製化記憶體模組，又成功透過高速傳輸產品打入AI伺服器市場，且先前已經與美光、鎧俠等記憶體原廠採購相對低價庫存，後續將有利於群聯出貨位元率持續成長，並推動業績挑戰新高水準。

此外，威剛、宇瞻、創見等記憶體模組廠當前除消費性市場，也開始切入伺服器領域，因此未來消費性市場全面回溫，記憶體模組廠業績升溫力道將更強勁。