Google Pixel 10評測 專家：台積電製程加持AI更實用

中央社／ 台北28日電
谷歌生產的Pixel手機算是市面上最好的智慧手機之一，但罕有人知也少見人買。圖為最新Pixel 10的各種款式。（路透）
Google新一代手機Pixel 10系列今天在台灣開賣，3C科技專家實測後發現，新機改用台積電製程晶片，讓人工智慧（AI）功能的實用性很有感提升，有助鞏固Google的AI領先地位，未來Android陣營手機品牌會更願意綁定Google AI服務，提供更一致、流暢的使用體驗。

Pixel 10系列搭載全新Tensor G5處理器，由台積電3奈米製程打造，為Google自研晶片史上最大幅度升級，可在手機上提供超過20種生成式AI服務。G5各式運算核心效能提升達兩位數，中央處理器（CPU）效能平均快上34%。

YouTube頻道「壹哥的科技生活」主編壹哥接受中央社記者採訪表示，AI功能已經發展2、3年，往往會影響消費者換手機的意願，其實大多數消費者思考的並非AI功能酷不酷炫，而是實不實用。

壹哥實測Pixel 10後發現，有3個特點可以關注。首先是Google在台灣的工程團隊規模是美國以外最大，很多AI功能在台灣測試，一推出就能在台灣使用。

其次，壹哥指出，過去Pixel手機用戶經常抱怨過熱問題，現在Pixel 10的晶片供應商改換成台積電，在實測過程中都沒發生過熱現象，使用也很流暢。

此外，壹哥說，Pixel 10系列從標準版就配備3顆鏡頭及「滿血版」G5晶片，價格也沒有調漲，讓消費者入手門檻變得很低。即使部分硬體規格不如競品，也能透過AI補強，例如Pixel 10 Pro XL提供100倍專業解析變焦，拍照完由AI辨識環境並增強影像，雖然要等待約3到5秒，但效果令人驚艷。

壹哥也發現，Pixel 10的電池續航力明顯提升，去年測試Pixel 9標準版，到下午就快要沒電，今年Pixel 10可以撐一整天到回家沒問題。

記者實測Pixel 10 Pro XL，機身採用霧面玻璃背蓋搭配拋光金屬邊框，手感輕盈且配重均勻，無論超音波指紋感測器或臉部解鎖的反應速度、開啟應用軟體的速度都相當快，符合對旗艦機的期待。

使用跑分軟體Geekbench 6進行效能測試，Pixel 10Pro XL的CPU單核心分數為2302分，多核心分數為6248分，相較前一代Pixel 9系列提升30%以上，接近官方宣稱的CPU效能提升34%。

實測100倍專業解析變焦拍攝家中布偶，第一次使用前需要先下載生成式影像模型，經過AI增強後，原本肉眼看不清楚的標籤文字變得相當銳利，不過標籤上的拼字miffy字體稍微扭曲，希望日後透過軟體更新可以再優化。

記者也測試「拍照指導」功能，只要對著任何場景按下相機介面右上方的按鈕就能啟動，AI掃描畫面後會提供數個主題選項，例如「激發靈感」、「玩偶們的沙發時光」、「窗邊的學習角落」、「書桌上的學習用品」等，選擇後AI會提供文字指示，例如「將相機向左平移，避免桌面被切斷，讓畫面更完整」，幫使用者順利拍出美照。

Pixel 10 Pro XL主相機還可拍攝高達5000萬畫素的人像模式照片，實測發現，在頭髮周圍的細節、景深估計和分割都大幅改進，不會出現邊緣不自然模糊的狀況。

AI Pixel Google 台積電

