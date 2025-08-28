諾基亞 搭台灣國防熱潮
國際通訊設備大廠諾基亞近年從電信、企業通訊設備，跨進國防通訊，近期推出Banshee戰術型無線通訊系統等國防產品，搭上台灣擴大國防支出熱潮。
諾基亞昨（28）日在台北舉辦《2025年諾基亞電信市場論壇》，分享AI賦能網路與未來願景、5G向5G-A的演進策略，並預視6G的核心能力。台灣諾基亞通信董事長暨總經理劉明達表示，台灣正處於數位轉型、資安挑戰與永續發展交織的關鍵時刻，AI應用普及加上網路平台化，營運商面臨顛覆創新及新營收模式的契機，5G-A是優先投入焦點，也是邁向6G必經之路。
諾基亞認為，隨著國防與關鍵基礎設施數位化需求攀升，行動通訊平台的角色正從商業應用延伸至國土安全與戰術通訊層面，諾基亞除是電信客戶夥伴，更看準AI驅動下，連接能力成關鍵競爭優勢，更擴大到雲端運算到國防與國安等新興應用場景。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
📢 行動電源充電超燙！日男「放進冰箱」降溫險燒毀房間 專家曝1招自保
📢 日女嫁ChatGPT！每天熱戀對話「好幸福」 OpenAI執行長示警
📢 蘋果iPhone 17 Air真的太薄！傳iPhone 4手機殼起死回生Hold住新機
📢 羅技Flip Folio iPad保護殼開箱！分離式鍵盤高CP 舊iPad Pro竟能支援
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言