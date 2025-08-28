諾基亞 搭台灣國防熱潮

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

國際通訊設備大廠諾基亞近年從電信、企業通訊設備，跨進國防通訊，近期推出Banshee戰術型無線通訊系統等國防產品，搭上台灣擴大國防支出熱潮。

諾基亞昨（28）日在台北舉辦《2025年諾基亞電信市場論壇》，分享AI賦能網路與未來願景、5G向5G-A的演進策略，並預視6G的核心能力。台灣諾基亞通信董事長暨總經理劉明達表示，台灣正處於數位轉型、資安挑戰與永續發展交織的關鍵時刻，AI應用普及加上網路平台化，營運商面臨顛覆創新及新營收模式的契機，5G-A是優先投入焦點，也是邁向6G必經之路。

諾基亞認為，隨著國防與關鍵基礎設施數位化需求攀升，行動通訊平台的角色正從商業應用延伸至國土安全與戰術通訊層面，諾基亞除是電信客戶夥伴，更看準AI驅動下，連接能力成關鍵競爭優勢，更擴大到雲端運算到國防與國安等新興應用場景。

AI 5G 諾基亞

