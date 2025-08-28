台積電2奈米機密遭竊！東京威力科創：資料未流向外部
針對一名前職員被控竊取台積電商業機密而遭台灣檢方起訴一案，日本晶片設備製造商東京威力科創公司28日表示，內部調查並未證實該公司對此案有任何組織性參與。
路透報導，東京威力科創說，該公司內部調查「並未證實任何組織方面的涉案情事，例如下指令鼓勵該名前員工不當取得資訊，也未證實相關機密資訊透露給外部方的任何洩密情事」。
