柯文哲批「民進黨塞給我的人」作偽證 檢方嗆：誰執政犯法都要坐牢

台新新光金高層人事新布局 吳昕豪任新壽董事、尚瑞強任新光銀董事

獨／卓揆水龍頭能開多大？八大行庫7月底房貸餘額僅淨增近2400億元

台積電2奈米機密遭竊！東京威力科創：資料未流向外部

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

針對一名前職員被控竊取台積電商機密而遭台灣檢方起訴一案，日本晶片設備製造商東京威力科創公司28日表示，內部調查並未證實該公司對此案有任何組織性參與。

路透報導，東京威力科創說，該公司內部調查「並未證實任何組織方面的涉案情事，例如下指令鼓勵該名前員工不當取得資訊，也未證實相關機密資訊透露給外部方的任何洩密情事」。

