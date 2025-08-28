緯創醫學董座親穿「下肢外骨骼」預告第4季上市 瞄準健身集團教練市場

緯創醫學科技於台灣人壽舉辦2025「樂齡友善調查暨論壇」中，首度發表休閒運動版下肢外骨骼裝置iKneego（i膝旺），董事長黃俊東不僅親身穿著示範動作，強調比同業功能多元，更預告2025年第4季上市，鎖定健身集團通路。

智慧機器人市場潛力看俏，緯創醫學很早就佈局智慧醫療機器人市場，推出自有品牌外骨骼機器人，過去以復健市場為主，跟醫院復健部門合作，黃俊東28日親自穿上輕量版休閒運動款iKneego，預告將進軍運動休閒市場，新品年底前問世。

黃俊東親自穿上iKneego做半蹲及做弓箭步等動作，他表示，外骨骼裝置就是外部力量協助人體發力跟扭轉活動，具備動力電池，內建AI系統，感知人要坐下會給予支撐力，不讓人一屁股坐下，人要起身也會給支撐力，復健或健身房運動時，外骨骼裝置可以協助做正確姿勢，且做得更持久，或者說可以在不對姿勢出現時禁止做該動作。

他解釋，iKneego市場鎖定三種應用層次：1. 提升基本活動能力：幫助年長者牽孫散步或擴展活動範圍。2. 完成更具挑戰的活動：例如幫助膝蓋退化的長輩爬山。3. 協助高精度運動員：透過可讀取的參數設計，幫助運動員完成訓練。

他表示，iKneego不會賣B2C通路，主要是跟運動產業合作，比方正在洽談健身集團，未來iKneego可以變成一套產品，是健身教練的好工具，以教練的方式協助用戶正確姿勢跟出力，避免運動傷害。

黃俊東表示，緯創醫學的醫療外骨骼機器人已經行銷海外，台灣也與許多復健通路合作，尤其許多高齡人口會換膝關節或髖關節需要做復健，一般而言復健至少需要6週，或者是中風後要做復健，透過使用iKneego，期望可以兩三週就看到成果，有效縮短療程。

黃俊東表示，針對高齡化社會，緯創醫學修改既有外骨骼裝置，改為符合運動休閒用的「運動版外骨骼機器人」，可謂創全球第一。他表示，外骨骼機器裝置設定好參數後，就能以最適合用戶方式協助用戶做動作，錯的動作不許可做之外，還會收集數據上傳給教練，讓教練掌握學員運動狀況。

黃俊東表示，目前市場上有許多外骨骼裝置同業，這是好事，表示愈來愈多業者看到外骨骼市場重要性，但其他同業的外骨骼裝置多半是做單一動作，比方幫忙抬腿或把手，欠缺多樣性，而緯創則透過科技優勢，開發多功能下肢外骨骼裝置，具備多樣性，有助於運動更安全更有效。