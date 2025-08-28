聽新聞
台積電2奈米洩密案 東京威力科創：資料未流向第三方
台積電2奈米洩密案，台灣高檢署日前將3名洩密工程以《國家安全法》及《營業祕密法》起訴，最高求處14包括東京威科科創及台積電前員工共三名遭台灣高等檢查署起訴，並最高求刑14年。由於事涉有東京威力科創（TEL）前員工，TEL今日發表聲明表示，台灣司法當局已起訴該前員工，公司對此事件深感遺憾，並嚴肅以對。TEL並強調相關機密並未外洩至第三方，全案仍持續配合台灣當局調查。
TEL強調，公司把遵守法令及倫理基準視為最重要的經營方針，絕不容許任何違反上述準則之行為。對於此案，本公司深感遺憾，並嚴肅以對。
TEL進一步表示，資訊安全（包括保護客戶等利益關係人敏感資訊在內）是本公司經營最重要的事項之一，並已建立堅實的資訊安全體系。未來將持續強化監控、稽核機制及員工法遵教育。
最後TEL聲明，經公司內部調查，截至目前未發現相關機密資訊外洩至第三方，亦未發現有組織性地指示該名前員工獲取不當資訊的行為。本公司將持續全面配合台灣司法當局調查。
