美光氣體外洩 中科進廠展開職災調查
台灣美光記憶體的后里廠，今天下午發生一起不明氣體洩漏，造成12人陸續送醫。中科管理局已經勒令災害的地點立即停工，並且派員進入美光公司訪查，調查事件發生原因。
中科管理局副局長施文芳說，初步了解，發生氣體外洩的地點並無工作人員，而是在附近的工作人員受到氣體外洩影響而送醫。詳細發生原因，還需要進一步的調查才能了解，相關人員已經進入廠區，等調查清楚會對外說明。
台中市消防局15時25分受理報案後，立即派遣第五大隊及轄區后里分隊，出動各式消防車7輛、消防人員18名前往搶救，目前12人陸續送醫，美光公司目前尚未對外說明原因。
台中消防局指出，據報后里區三豐路四段369號的台灣美光記憶體后里廠，靠近6號哨位置發生不明物質洩漏案，15時35分趕往現場時，發現有不明氣體洩漏，造成4名民眾吸入後有不適反應，人員均有嘔吐情形，現場初判為製成過程中造成之白色氣體（廢氣）洩漏，已由救護車送醫醫治中，另有8名民眾自行送醫。
