緯創醫學發表全新智能運動下肢外骨骼iKneego

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
緯創醫學28日正式發表全新一代智能運動下肢外骨骼裝置iKneego。圖／緯創醫學提供
緯創醫學28日正式發表全新一代智能運動下肢外骨骼裝置iKneego。圖／緯創醫學提供

台灣人壽28日舉辦2025「樂齡友善調查暨論壇」，緯創（3231）集團旗下緯創醫學科技28日於論壇正式發表全新一代智能運動下肢外骨骼裝置iKneego（i膝旺），從醫療產業紮根跨足大健康產業。

緯創醫學表示，作為主動式智能下肢外骨骼的領航者，緯創醫學專注於動作輔助與運動表現優化技術，產品廣泛應用於醫療、運動訓練與樂齡健康領域，並以創新科技回應未來運動與健康生活的三大核心趨勢：智能化、個人化、多重應用性，重新定義運動表現與身體輔助的可能性。

緯創醫學董事長黃俊東表示，iKneego（i膝旺）設計初衷是解決民眾運動時「精準與效率」的需求。無論是年長者、運動新手，甚至是專業運動員，常因各種原因造成運動傷害，最嚴重的影響可能無法再繼續從事熱愛的活動。

黃俊東指出，iKneego的智能辨識功能可即時分析下肢動作並提供輔助力量，不只是幫助日常活動、輕運動與高階運動訓練，更重要的是「正確、精準、有效率」。此次新品不僅是運動科技的突破，更是一場身體與科技融合的全新革命，堪稱最懂你的智能貼身教練。

iKneego以「動得更好、活得更久」為研發宗旨，洞察全球運動科技發展脈絡，聚焦以下三大關鍵趨勢：

ㄧ、智能化（Smart Integration）：透過多元感測器與內建智能辨識系統，實現即時動作辨識與輔助力調整，協助優化使用者的運動模式與肌力參與，提升效率並降低受傷風險。

二、個人化（Personalization）：可依據使用者的需求與訓練目標，進行客製化參數設定，從輕度支撐到強力輔助，甚至阻力訓練，滿足從日常活動到專業訓練的多元需求。

三、多重應用（Versatility）：適用於多種情境，從健康促進、運動表現提升到訓練支援，全面擴展穿戴裝置的實用價值。

iKneego智能運動外骨骼不僅是運動科技產品，更是一套貼近生活的智能行動夥伴，特別適用於運動機能族、銀髮健康族及休閒樂活族。 

黃俊東表示，我們相信穿戴式科技的終極目標不是取代人類的能力，而是擴張人體的可能性。iKneego外骨骼的誕生，是為了讓每一個人，不受年齡與體能的限制，都能擁有更自由、更穩健的行動力。

iKneego預計於2025年底上市，未來也將陸續與運動產業、日照機構以及樂齡社區緊密合作，打造全齡化的科技運動生活圈，擴展智慧運動科技的無限潛能。

緯創

