AI助力節能 遠傳打造「最環保的網路」今年將省下1.5億度電

遠傳電信（4904）表示，透過「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）核心技術，對內首創AI智能基站選址，結合大數據分析停留時間和使用行為，找出最佳5G建站地點。自2023年底與亞太電信（3682）合併，2024年6月3G網路全面退場，透過基地台整併、汰換通訊設備、智能混頻和休眠技術等多項節能措施，在維持優質通訊品質的情況下減少重複建設，並利用AI進行流量預測與動態調整，至2024年底累計節電逾1億700萬度，預計2025年底累計節電將達1.5億度，並持續往6G技術演進、建置低碳基地台，打造「最環保的網路」。

「2025 ESG高峰會」28日進入最後一天，其中「科技與永續」論壇，邀集國家通訊傳播委員會（NCC）委員王正嘉與電信代表共同探討「科技通訊與永續發展」，遠傳網路技術執行副總郭峻杰以「科技減碳：電信業邁向2048淨零的實踐路徑」為題，分享遠傳透過由內而外的淨零實踐結合AI科技，對內實現低碳營運，對外助攻產業及公部門淨零轉型，並攜手供應鏈減碳，共築淨零家園與綠色未來。

郭峻杰表示，電信業的淨零挑戰主要來自於基站、IDC及機房等高耗能的基礎設施。根據國際能源署（IEA）數據，資料中心的AI電力在2026年相較2022年會呈現翻倍成長。遠傳的2048淨零路徑，以節能優先、風力光電互補、儲能為輔、結盟生態鏈創新減碳，不僅是全國第一家以1.5度C情境通過科學基礎減量目標倡議組織（SBTi）審核的電信業者，也加入RE100全球再生能源倡議，承諾2030年辦公室、門市及主要機房全面使用再生能源，2040年全公司100%使用再生能源，目標2048年達成全公司淨零排放，展現對永續發展的高度承諾。

遠傳強調，對內低碳營運、深化再生能源布局，打造環保電信網路，屢獲「鑽石級綠建築」肯定，同時透過「遠傳大人物」技術及自主開發的能源管理系統（EMS），整合空調升級、照明優化、永續水資源等各項環保節能措施，成功將已啟用逾24年的遠傳總部大樓，轉換為現代化的智慧綠建築，於2024年底獲得臺灣綠建築標章最高等級「鑽石級綠建築」殊榮，並通過內政部「建築能效1+級」近零碳建築認證，也是遠傳繼2020年TPKC雲端運算中心取得「鑽石級綠建築」之後再獲肯定。遠傳也透過投資布建全台多座自用太陽能電廠，並與渢妙離岸風電簽訂長期企業綠電契約，深化多元再生能源布局，確保穩定高效的綠電供應。

此外，遠傳表示，對外助攻產業、政府部門淨零轉型，攜手供應鏈創新減碳，獲DJSI等多項評比最高榮譽，透過「遠傳大人物」技術及自身低碳營運實踐，由內而外發展綠色資通訊解決方案，協助智慧城市、智慧交通、智慧醫療、智慧製造、智慧校園等多元場景加速淨零轉型。包括「能源管理系統」協助全國中小學逾5萬間教室實現「班班有冷氣」，「智慧電表」在全國布建逾200萬具，「智慧路燈」在桃園、台中合計逾22萬盞，數量均為全國第一；「交通號誌不斷電系統」以循環經濟的概念與電動車產業合作，已在全台逾300個路口穩定運作中；「微電網」提供從創能、節能到儲能的一站式完整服務，結合AI預測功能，提升供電穩定，已領先於澎湖望安建置「離島型微電網」與中興大學建置「校園型微電網」。

遠傳指出，積極攜手供應鏈投入減緩氣候變遷行動，包括成為全台首家加入「愛立信全球電信設備環保回收服務計畫」的電信業者，成功回收高達98%、超過500公噸的電子廢棄物；並攜手供應商推動綠色採購，不僅領先全台電信業通過「ISO 20400 永續採購指南」第三方審查，近日發布新年度《供應鏈永續報告書》，也是全台唯一經第三方單位查證的供應商報告書，展現遠傳朝向零碳供應鏈邁進的決心。