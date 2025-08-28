台積電2奈米機密外洩案 日本TEL：未發現資訊外洩至第3方

高檢署智慧財產檢察分署27日偵結台積電2奈米機密外洩案，以國家安全法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用等罪嫌，起訴陳力銘等3名工程師，最重求刑14年。總部位於日本東京的TEL今天表示，對於此案嚴肅以對，經內部調查，截至目前未發現相關機密資訊外洩至第3方。

TEL指出，集團台灣子公司東京威力科創一名前員工涉及台積電2奈米機密外洩案，台灣司法當局已起訴該名前員工。

TEL表示，公司把遵守法令及倫理基準視為最重要的經營方針，絕不容許任何違反上述準則之行為。對於此案，深感遺憾，並嚴肅以對。

TEL強調，資訊安全（包括保護客戶等利益關係人敏感資訊在內）公司經營最重要的事項之一，並已建立堅實的資訊安全體系，未來將持續強化監控、稽核機制及員工法遵教育。

此外，TEL表示，經內部調查，截至目前未發現相關機密資訊外洩至第3方，亦未發現有組織性地指示該名前員工獲取不當資訊的行為，將持續全面配合台灣司法當局調查。