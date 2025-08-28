NAND Flash營收季增逾20% SK Group市占增至21%

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

根據TrendForce最新調查，第2季NAND Flash產業雖面臨平均銷售價格(ASP)小幅下滑，所幸原廠減產改善供需失衡，加乘中、美兩大市場政策推動，整體出貨位元大幅成長，前五大品牌廠合計營收季增22%，達146.7億美元。

第3季隨著中國大陸補貼政策效應與美國關稅備貨潮減弱，需求趨於平穩。儘管預期ASP可望小幅回升，但消費性需求持續疲軟，且前期備貨透支，預料第3季NAND Flash產業營收雖能維持成長，但幅度將會收斂。

分析第2季前五大NAND Flash供應商營收情況，Samsung營收季增23.8%，達52億美元。主要成長來源為AI server帶動的強勁enterprise SSD需求，助益出貨表現大幅優於預期，並透過調整產品組合降低庫存，Samsung市占率微幅成長至32.9%，穩居營收第一。

SK Group (SK hynix和Solidigm)第2季受惠於Solidigm enterprise SSD出貨暴增，以及SK hynix 321L NAND Flash量產導入，營收攀升至近33.4億美元的新高紀錄，季增達52.5%，排名第二，市占率更從前一季的16.6%成長至21.1%，也是集團歷史新高。

Kioxia第2季營收近21.4億美元，較前一季成長11.4%，排名第三。主要受惠於AI server需求旺盛，以及PC和智慧手機客戶庫存恢復正常水準，帶動對記憶體的需求穩定增長。

Micron受制於ASP下跌，第2季營收僅季增3.7%，為21億美元。然其單季出貨量大幅成長，營收表現已優於預期，即便整體市占率微幅下滑至13.3%、排名往後至第四位，Micron第2季在client SSD和data center SSD的市占率皆創歷史紀錄。

SanDisk第2季受惠於通路價格回升，和client SSD、零售產品庫存回補，營收季增12.2%，達19億美元。但SanDisk與Kioxia合資工廠的產能利用率仍未完全恢復，加上在enterprise SSD領域的滲透率有限，於AI server、data center應用上皆落後主要競爭對手。

SSD 營收 NAND Flash

