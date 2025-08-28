快訊

美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

安全下莊！超思蛋偵查2年...農業部官員都沒事 陳吉仲、陳駿季均簽結

綠17議員「請賴總統正視危機」新聞 驚見「卓榮泰官方帳號」按讚

新應材攜手南寶樹脂、信紘科 投入半導體先進封裝用高階膠材市場

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

新應材（4749）、南寶樹脂（4766）與信紘科（6667）28日共同宣布將合資成立新寳紘科技，目標是投入半導體先進封裝用高階膠材市場。新公司資本額為5億元，新應材、南寶與信紘科將分別持股36%、34%與30%。

三方將整合各自優勢，包括新應材在半導體先進特化材料的產業網絡與專業知識、南寶在接著劑合成的核心技術，以及信紘科在高科技系統整合能力與研發塗布製程技術經驗，共同開發與推廣半導體先進封裝用高階膠帶。

因應AI人工智慧、HPC高效能運算及行動通訊的迫切需求，大量的運算與數據傳輸、複雜信號、對半導體晶片的體積、功耗和性能的要求，半導體業者除了持續追求製程技術的創新，透過高集成度、高效能的先進封裝技術將成為半導體產業強勁發展領域。全球半導體製程膠帶市場規模，預估年複合成長率（CAGR）預計將達9.7%。

此類膠材對良率與生產效率具有關鍵影響，特別是在先進封裝製程中角色更加重要。台灣的半導體廠過去主要仰賴海外供應商，本次合作可望強化在地供應鏈材料自主性，以滿足產業對高品質膠材的龐大需求，期許為台灣半導體材料產業做出重大貢獻。

目前，南寶已開發出適用半導體晶圓切割與封裝的UV解黏膠，可對應雷射切割、薄晶片分割等先進封裝製程，除具備高黏著力，還能在UV光照射後快速解黏、脫離且不留殘膠，有效提升製程效率與良率。南寶目前半導體和其他電子領域用膠營收占整體營收約在1-2%，看好成為新的成長動能，將持續提升資源投入。

南寶樹脂執行長許明現表示，南寶積極尋求新的成長動能，半導體相關應用正是南寶目標切入的重點領域之一。先進封裝對材料要求極高，必須深入理解產業需求與挑戰。透過與新應材及信紘科這兩個優質夥伴的合作，南寶能加快產品開發速度，提升成功切入機率，並擴大應用範疇，對新合資公司的未來發展深具信心。

半導體

延伸閱讀

輝達財報符合預期、展望無驚喜 法人看台積電免驚

全球10大封測廠 7家都是客戶！高雄鐵皮屋工廠起家 「散熱片設備龍頭」如何登AI浪尖？

創意連兩日勁揚17.2%收1,395元 ASIC、先進封裝題材升溫

十年漂泊不言敗！山太士從面板殘局殺入半導體 營收飆增171％、續戰先進封裝

相關新聞

「木頭姐」Cathie Wood 快閃來台談AI趨勢：台灣是靈魂

女股神「木頭姐」凱西．伍德（Cathie Wood）28日上午快閃來台，針對市場與投資趨勢提出最新看法。她直言，AI是一...

「AI」學院招生搶手 群聯攜手英特爾、華碩、央大成立AI PC創新實驗室

群聯今日攜手英特爾、華碩與中央大學，成立「AIPC創新實驗室」，共同推動AI教育與產業應用普及化。群聯電子執行長潘健成指...

【重磅快評】美國的晶片大夢與台灣「美積電」噩夢

台灣再被美國盯上。美國商務部長盧特尼克、財政部長貝森特最近輪番提出，世界上99%的高階晶片在台灣生產，對美國是嚴重的國家...

輝達財報符合預期、展望無驚喜 法人看台積電免驚

輝達（NVIDIA）昨日晚間公布財報符合市場預期，展望並未有太大超過市場預期的驚喜，盤後股價下跌3%，不過，法人分析，雖...

全球10大封測廠 7家都是客戶！高雄鐵皮屋工廠起家 「散熱片設備龍頭」如何登AI浪尖？

AI晶片功耗與散熱需求日益升高，竑騰憑技術創新與靈活布局，從鐵皮工廠躍升為自動化設備廠，在先進封裝與檢測領域持續拓展新機會。

和大組控股艦隊、攻CoWoS檢測設備...「齒輪大王」沈國榮如何聯手女兒打贏轉型仗？

人稱齒輪大王的沈國榮，選在經營逆風時，交棒給小女兒沈千慈。他將心力投入和大集團轉型，瞄準半導體，衝刺300億元營收。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。