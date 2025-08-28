「AI」學院招生搶手 群聯攜手英特爾、華碩、央大成立AI PC創新實驗室
群聯今日攜手英特爾、華碩與中央大學，成立「AIPC創新實驗室」，共同推動AI教育與產業應用普及化。群聯電子執行長潘健成指出，AI正掀起全球浪潮，人才需求急速升高，從他在台灣與馬來西亞的的徵才經驗都顯示，凡是冠名「AI」的學院招生爆滿，顯示AI已成為新世代學生與產業的共同焦點。
潘健成說，今年6月群聯在馬來西亞招聘新員工時，近百名面試學生中有95%表態只願加入AI部門，儘管他們對AI的認識多半停留在使用ChatGPT。這突顯了產業面臨的挑戰：一方面AI人才炙手可熱，另一方面SSD等核心領域卻難以招到新血。他也觀察到，馬來西亞大學雖大力推動AI教育，但受限於經費與設備，許多學生僅能停留在理論學習，缺乏實作機會。
潘健成認為，AI教育的真正瓶頸並非算力不足，而是記憶體限制。許多研究人員在使用GPU時，都因記憶體不足而出現OOM（out of memory）問題。為解決此困境，公司去年推出創新方案，只需一張遊戲顯卡與專屬軟體，即可將一台約12萬元台幣的電腦升級為「AIT PC」，讓學生能在課堂上實際操作AI。
在英特爾與華碩的技術支持下，群聯更進一步推出「AI PC」方案：透過特製固態硬碟（SSD）與軟體，無須更改硬體架構，即可將任何一台PC轉換成AI PC，大幅降低成本，讓AI計算資源真正平民化。董事長表示，隨著此方案普及，明年起只要有PC的地方，就能隨時運行AI應用。
潘健成接著說，當AI PC普及後，新的挑戰隨之而來：如何培育足夠多的「代理（Agent ）AI」創造者。他比喻，就像智慧型手機普及帶動App經濟一樣，AI PC的普及將創造龐大的應用市場，亟需學生與創業者投入。這也意味著AI教育不能只停留在理論，必須從校園快速銜接到產業應用。
潘健成呼籲，未來應推動「校園—產業雙軌合作」：白天讓學生學習AI課程，晚上實驗室能開放給業界人士進修，幫助企業IT部門提升AI能力。透過這種模式，學校、產業與國家都能在AI浪潮中共同成長。
潘健成說，台灣是全球PC與伺服器的重要出口製造國，若能在校園普及邊緣AI教育，台灣有望在未來長期成為全球AI與HAI（Hybrid AI）的主導者。他相信，AI PC將在未來1至2年快速滲透市場，帶來難以想像的商機，也將激發年輕世代的創新創業動能。
「AI是一個無法迴避的浪潮，誰能以最低成本、最快速度掌握AI技術，誰就能提升個人、學校與國家的競爭力。」潘健成強調，群聯電子將持續與英特爾、華碩及中央大學攜手，推動AI教育與產業發展，讓台灣在全球AI競爭中站穩領先地位。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
📢 行動電源充電超燙！日男「放進冰箱」降溫險燒毀房間 專家曝1招自保
📢 日女嫁ChatGPT！每天熱戀對話「好幸福」 OpenAI執行長示警
📢 蘋果iPhone 17 Air真的太薄！傳iPhone 4手機殼起死回生Hold住新機
📢 羅技Flip Folio iPad保護殼開箱！分離式鍵盤高CP 舊iPad Pro竟能支援
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言