快訊

美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

安全下莊！超思蛋偵查2年...農業部官員都沒事 陳吉仲、陳駿季均簽結

綠17議員「請賴總統正視危機」新聞 驚見「卓榮泰官方帳號」按讚

聽新聞
0:00 / 0:00

「AI」學院招生搶手 群聯攜手英特爾、華碩、央大成立AI PC創新實驗室

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
群聯攜手英特爾、華碩、中央大學成立AIPC創新實驗室，推動AI人才培育與AI PC普及。左起為中大資訊電機學院院長蘇木春、群聯執行長潘健成、英特爾台灣區總經理莊蓓瑜、中大校長蕭述三、華碩聯合科技董事長林福能及中央資工系主任孫敏德。 記者簡永祥／攝影
群聯攜手英特爾、華碩、中央大學成立AIPC創新實驗室，推動AI人才培育與AI PC普及。左起為中大資訊電機學院院長蘇木春、群聯執行長潘健成、英特爾台灣區總經理莊蓓瑜、中大校長蕭述三、華碩聯合科技董事長林福能及中央資工系主任孫敏德。 記者簡永祥／攝影

群聯今日攜手英特爾華碩中央大學，成立「AIPC創新實驗室」，共同推動AI教育與產業應用普及化。群聯電子執行長潘健成指出，AI正掀起全球浪潮，人才需求急速升高，從他在台灣與馬來西亞的的徵才經驗都顯示，凡是冠名「AI」的學院招生爆滿，顯示AI已成為新世代學生與產業的共同焦點。

潘健成說，今年6月群聯在馬來西亞招聘新員工時，近百名面試學生中有95%表態只願加入AI部門，儘管他們對AI的認識多半停留在使用ChatGPT。這突顯了產業面臨的挑戰：一方面AI人才炙手可熱，另一方面SSD等核心領域卻難以招到新血。他也觀察到，馬來西亞大學雖大力推動AI教育，但受限於經費與設備，許多學生僅能停留在理論學習，缺乏實作機會。

潘健成認為，AI教育的真正瓶頸並非算力不足，而是記憶體限制。許多研究人員在使用GPU時，都因記憶體不足而出現OOM（out of memory）問題。為解決此困境，公司去年推出創新方案，只需一張遊戲顯卡與專屬軟體，即可將一台約12萬元台幣的電腦升級為「AIT PC」，讓學生能在課堂上實際操作AI。

在英特爾與華碩的技術支持下，群聯更進一步推出「AI PC」方案：透過特製固態硬碟（SSD）與軟體，無須更改硬體架構，即可將任何一台PC轉換成AI PC，大幅降低成本，讓AI計算資源真正平民化。董事長表示，隨著此方案普及，明年起只要有PC的地方，就能隨時運行AI應用。

潘健成接著說，當AI PC普及後，新的挑戰隨之而來：如何培育足夠多的「代理（Agent ）AI」創造者。他比喻，就像智慧型手機普及帶動App經濟一樣，AI PC的普及將創造龐大的應用市場，亟需學生與創業者投入。這也意味著AI教育不能只停留在理論，必須從校園快速銜接到產業應用。

潘健成呼籲，未來應推動「校園—產業雙軌合作」：白天讓學生學習AI課程，晚上實驗室能開放給業界人士進修，幫助企業IT部門提升AI能力。透過這種模式，學校、產業與國家都能在AI浪潮中共同成長。

潘健成說，台灣是全球PC與伺服器的重要出口製造國，若能在校園普及邊緣AI教育，台灣有望在未來長期成為全球AI與HAI（Hybrid AI）的主導者。他相信，AI PC將在未來1至2年快速滲透市場，帶來難以想像的商機，也將激發年輕世代的創新創業動能。

「AI是一個無法迴避的浪潮，誰能以最低成本、最快速度掌握AI技術，誰就能提升個人、學校與國家的競爭力。」潘健成強調，群聯電子將持續與英特爾、華碩及中央大學攜手，推動AI教育與產業發展，讓台灣在全球AI競爭中站穩領先地位。

AI 群聯 華碩 潘健成 英特爾 中央大學

延伸閱讀

【重磅快評】美國的晶片大夢與台灣「美積電」噩夢

美財長點名台積電是「風險」！不會入股輝達…網人間清醒：原來台灣非美國夥伴

拿石油危機做比較 美財長：99%晶片在台製造是國家風險

美財長透露美國不入股輝達原因 再點名台灣「主宰半導體構成風險」

相關新聞

「木頭姐」Cathie Wood 快閃來台談AI趨勢：台灣是靈魂

女股神「木頭姐」凱西．伍德（Cathie Wood）28日上午快閃來台，針對市場與投資趨勢提出最新看法。她直言，AI是一...

「AI」學院招生搶手 群聯攜手英特爾、華碩、央大成立AI PC創新實驗室

群聯今日攜手英特爾、華碩與中央大學，成立「AIPC創新實驗室」，共同推動AI教育與產業應用普及化。群聯電子執行長潘健成指...

【重磅快評】美國的晶片大夢與台灣「美積電」噩夢

台灣再被美國盯上。美國商務部長盧特尼克、財政部長貝森特最近輪番提出，世界上99%的高階晶片在台灣生產，對美國是嚴重的國家...

輝達財報符合預期、展望無驚喜 法人看台積電免驚

輝達（NVIDIA）昨日晚間公布財報符合市場預期，展望並未有太大超過市場預期的驚喜，盤後股價下跌3%，不過，法人分析，雖...

全球10大封測廠 7家都是客戶！高雄鐵皮屋工廠起家 「散熱片設備龍頭」如何登AI浪尖？

AI晶片功耗與散熱需求日益升高，竑騰憑技術創新與靈活布局，從鐵皮工廠躍升為自動化設備廠，在先進封裝與檢測領域持續拓展新機會。

和大組控股艦隊、攻CoWoS檢測設備...「齒輪大王」沈國榮如何聯手女兒打贏轉型仗？

人稱齒輪大王的沈國榮，選在經營逆風時，交棒給小女兒沈千慈。他將心力投入和大集團轉型，瞄準半導體，衝刺300億元營收。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。