宏碁發布2024年永續報告 提前達成60%再生電力使用目標

宏碁（2353）28日發布2024年永續報告書，聚焦於集團在環境、社會與公司治理（ESG）的全方面表現。宏碁展現對長期永續發展的承諾，持續在現有業務中推動創新及環保的設計理念，並同時擴展多元事業引擎。

宏碁過去一年來於永續作為的重要里程碑包括：集團60%的用電來自再生電力，提前一年達成目標，並朝著2035年全面使用再生電力（RE100）的承諾穩步邁進；目前有81%的關鍵供應商已於2024年加入RE100或訂定科學減碳目標（SBT）；於產品設計方面，宏碁推出旗下首款碳中和筆電Aspire Vero 16，後續更導入生物基牡蠣殼材料。

從2020年到2024年，已有超過5,000萬台宏碁電腦與顯示器採用消費後回收（PCR）塑料。此外，宏碁與物流合作夥伴簽署永續航空燃料（SAF）解決方案，展現其於產品製造、生產到運輸的完整生命周期中，採取積極行動以降低碳排放。

宏碁致力於減輕環境負擔，且持續獲得業界肯定與全球獎項。於2024年宏碁入選Corporate Knights2024年Clean200，該名單將潔淨營收（Clean Revenue）納入指標，評選出全球200大潔淨企業。

宏碁更於首次登上《時代雜誌》全球最具永續發展企業榜單（World’s Most Sustainable Companies 2024），以及道瓊永續世界指數（DJSI World），該指數由S&P Global在企業永續評估中遴選出全球永續領導企業。

同時，宏碁更第11度蟬聯道瓊永續新興市場指數（DJSI Emerging Markets Index），並連續五年入選S&P Global永續年鑑前5%的企業，並連續第11年名列MSCI ESG領導指數，自2021年起持續獲得類別中最高「AAA」最佳評等。

此外，宏碁連續第三年獲得EcoVadis永續評鑑平台（Sustainability Rating）白金獎，名列全球前1%的企業。

展望未來，宏碁將繼續努力實踐ESG目標，將於2035年達成使用100%再生電力，並在2050年實現淨零排放。