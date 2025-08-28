「木頭姐」Cathie Wood 快閃來台談AI趨勢：台灣是靈魂

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
女股神「木頭姐」凱西．伍德（Cathie Wood）28日上午快閃來台。崔馨方／攝影
女股神「木頭姐」凱西．伍德（Cathie Wood）28日上午快閃來台，針對市場與投資趨勢提出最新看法。她直言，AI是一場偉大的科技革命，即使市場受到關稅政策及震盪干擾，行情仍持續向上，雖可能出現小幅修正，牛市趨勢並未改變。

她並指出，美國總統川普積極推動由上而下的改革，排除官僚主義、放寬法規，讓企業經營環境更為友善，其中醫療保健及加密貨幣監管鬆綁，都是投資創新的重大進展，當前正是布局新興產業的良好時機。

談及AI如何改變生活，伍德舉出兩大例子。第一，AI將大幅提升生產力，更關鍵的是未來五到十年自駕車將普及上路，而自駕車市場呈現「贏者全拿」格局，她相信特斯拉將有機會在美國掌握絕大部分市占。第二，AI在醫療產業將引發破壞式創新，包括基因定序與基因編寫等領域，都將迎來顛覆性發展。

另外，伍德還強調，這波AI浪潮沒有台灣是不行的，直言「台灣是靈魂」，凸顯台灣在全球科技供應鏈中的關鍵地位。

