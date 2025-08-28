技鋼發表全新 GIGABYTE B 系列刀鋒伺服器 導入回收材料設計

技嘉（2376）旗下子公司技鋼科技，28日正式推出首款刀鋒伺服器B343系列。新機型包含B343-C40與B343-X40；分別支援AMD與Intel處理器平台， 透過3U機箱整合10節點設計，實現極緻密度兼顧能源效率。B系列伺服器不僅是技鋼首款面向渠道的刀鋒架構解決方案，更首度導入消費後回收（PCR，Post-Consumer Recycled）低碳材料，為企業與雲端服務供應商提供兼具效能與永續的綠色伺服器選擇。

B343系列為技鋼首度導入消費後與消費前回收（Pre-Consumer Recycled）材料的伺服器產品線，應用於導風罩、散熱片與機殼部件等。這些材料來自技鋼綠色供應鏈，具備完整溯源性與碳足跡透明度；部分零件的碳排放量甚至能降低95%，顯示技鋼在永續創新的堅定承諾，為客戶帶來具體 的ESG價值。

技鋼表示，包含透明的材料追蹤與碳足跡揭露、符合 CBAM（碳邊境調整機制）規範、可直接納入ESG報告，及單一元件年採購量可減少約30,000 公斤CO₂，相當於種植3,000棵樹木。藉由使用回收材料設計的策略，技鋼科技協助企業與雲端服務供應商在毋須犧牲效能的前提下降低碳足跡，並滿足現今採購與監管的永續標準。

GIGABYTE B343系列結合高密度設計、能源效率與永續材料，特別適用於包含邊緣與微型資料中心、企業級虛擬化與容器化工作負載、政府及以永續為導向的採購專案，隨著產業加速邁向數據驅動與低碳轉型的未來，B343系列將成為值得信賴的綠色伺服器解決方案，協助客戶打造新世代的永續基礎架構。