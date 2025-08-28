【重磅快評】美國的晶片大夢與台灣「美積電」噩夢

台灣再被美國盯上。美國商務部長盧特尼克、財政部長貝森特最近輪番提出，世界上99%的高階晶片在台灣生產，對美國是嚴重的國家安全風險。說這話背後的含意自然是要索求更多，在持續對台談判時施壓，先不說20%的「暫時」性對等關稅還有沒有調降的可能，美方恐不會滿足於台積電已宣布的投資而已。

美國商務部長盧特尼克日前直言，為了國安，不可再依賴遠在9500英里外的台灣。畢竟，全球九成以上先進晶片產能仍掌握在台灣手中。美國財政部長貝森特在美國時間27日表示，世界上99%的高階晶片在台灣生產是嚴重的國家安全風險，風險程度是1973年阿拉伯石油禁運以來從未見過的；貝森特說，川普政府必須為美國的經濟去風險化。

晶片是21世紀各大強權爭奪的戰略物資。美國若要壓制中國，勢必得重振半導體霸業。然而問題在於，美國昔日最驕傲的晶片巨人—英特爾，如今已風光不再，市值僅剩千億美元，不僅落後輝達與超微，甚至連全球前十五大晶片公司都排不上。這家曾象徵美國科技榮光的企業，如今只能仰賴補貼與保護苟延殘喘，川普政府甚至不諱言考慮將其「準國有化」。

不只英特爾，相較於拜登政府透過《晶片法》以鉅額補貼吸引大廠赴美設廠，川普政府似乎走得更進一步：補助不如乾脆換股權。儘管台積電執行長魏哲家日前表示，美方已表明未打算用補貼換股權來入股台積，國人憂心「台積電變美積電」暫時是虛驚一場，但不代表就可高枕無憂。

台積電眼前的挑戰空前嚴峻：首先，美方可能要求持續加碼投資；其次，要求先進製程加速在美落地，以縮小與台灣的差距；最後，甚至可能以「合作」之名，實則扶植英特爾，或由政府直接持股。連前經濟部長郭智輝都坦言，確實擔心「台積電變美積電」。然而他聲稱「美國若入股需經投審會審查」，此一說法蒼白無力，難以令人信服。真正的問題在於，賴政府是否有膽量在關鍵時刻對華府說「不」。

賴清德總統提出「民主晶片供應鏈」的願景，盼能與理念相近國家共構合作藍圖。然而現實是，美國要的並非「合作」而是「掌控」。就算台積電把產能移往美國，也難以填補川普的焦慮。當晶片被視為國家戰略物資，美國半導體復興的腳步只會愈走愈快，甚至超乎我們想像。

在國家戰略與企業存亡的交鋒中，台積電被迫站上火線。它此刻最重要的課題，不僅是守住股權，更要牢牢掌握國際談判的籌碼。在這盤大棋局中，台積電的每一步都須審慎觀察三星與英特爾的動向，謀定而後動。更該學習輝達黃仁勳與超微蘇姿丰的政治手腕，懂得入「宮」獻策，並以美國利益為論述框架，說服川普，而非正面硬碰。

若台灣缺乏自主布局，恐只能在美國的大夢與自身的噩夢之間，失去選擇權。國人與其寄望於言辭蒼白的賴政府，不如相信台積電憑藉專業與籌碼，或許更能在川普的商人邏輯裡，找到一線生機。