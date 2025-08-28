南韓FSN Tech以770萬美元收購台灣亞旭光源 補強半導體供應鏈缺口

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

南韓產業通商資源部周四宣布，FSN Tech 以108億韓元（約770萬美元）收購台灣照明設備製造商亞旭光源公司，這也是南韓強化半導體供應鏈布局的一環。

韓聯社報導，亞旭光源生產應用於半導體快速熱處理和磊晶層形成的鹵素燈，是應用材料（Applied Materials）和台積電（2330）的供應商。

產業部表示，官方對這起併購案提供支援，以協助穩定本國晶片製造商的供應鏈，並提升技術競爭力。南韓目前並無本土鹵素燈生產基地，完全依賴進口。

產業部工業供應鏈政策局局長羅成和說：「併購海外企業是另一種形式的研發，讓本國企業能同時取得新技術和市場。」他也呼籲南韓企業積極利用政府的支援計畫來取得海外技術。

首爾當局正研議把針對材料、零組件和設備等關鍵產業海外併購案的抵稅優惠延長至2028年，最高可抵減收購成本10%。

FSN Tech在2013年也曾在政府協助下收購設計製造半導體晶圓拋光時用的CMP研磨墊的InnoPad。

南韓 半導體 供應鏈

