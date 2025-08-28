快訊

柯建銘該卸任總召？賴清德表態：黨團改選會更符合社會期待

傳放棄1年3000萬元商業代言費 李洋接首任運動部長代價大

馬偕、彰基遭駭客勒索 調查局查CrazyHunter集團首腦為2陸籍人士

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達財報符合預期、展望無驚喜 法人看台積電免驚

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
輝達（NVIDIA）昨日晚間公布財報符合市場預期，展望並未有太大超過市場預期的驚喜。(美聯社)
輝達（NVIDIA）昨日晚間公布財報符合市場預期，展望並未有太大超過市場預期的驚喜。(美聯社)

輝達（NVIDIA）昨日晚間公布財報符合市場預期，展望並未有太大超過市場預期的驚喜，盤後股價下跌3%，不過，法人分析，雖然輝達展望沒驚喜，但台積電（2330）身為夥伴仍不用太過緊張，因為台積電配套的先進封裝產能仍相當吃緊，且先進製程產能持續超滿載。預期若有修正對於組裝機櫃的影響較大。

依據輝達投資人會議，公司預期下季度營收達 540 億美元，毛利率持續攀升並保持高檔，全年營運費用增幅上修以支撐高速成長。Rubin 平台已送交代工，維持年度產品迭代步伐，確保能效與性能持續領先，為未來上兆美元規模的 AI 基礎設施投資提供核心解決方案。

法人分析，輝達下季展望沒有太多驚喜，雖然高於彭博社的分析師預估平均538億美元，但略低於華爾街與買方預期的550億美元。

輝達並預期，全球 AI 基建正進入快速擴張期，至 2030 年前投資規模可達 3 至 4 兆美元。Blackwell 與Blackwell Ultra 透過 NVLink72 與 NVFP4 技術大幅提升能效與推理效能，帶動 CSP、企業與Sovereign AI 大規模建設。NVIDIA 憑藉完整的運算、網路與軟體生態系，鞏固其在新工業革命中的核心地位。

輝達 台積電

延伸閱讀

台積電ADR漲0.2% 較台北交易溢價23%

標普500收盤再創歷史新高 輝達財測保守衝擊盤後

輝達發布財報財測皆優於預期 盤後股價仍跌

台股衝新高 AI族群領攻 押寶輝達財報 買盤進場力挺

相關新聞

輝達財報符合預期、展望無驚喜 法人看台積電免驚

輝達（NVIDIA）昨日晚間公布財報符合市場預期，展望並未有太大超過市場預期的驚喜，盤後股價下跌3%，不過，法人分析，雖...

全球10大封測廠 7家都是客戶！高雄鐵皮屋工廠起家 「散熱片設備龍頭」如何登AI浪尖？

AI晶片功耗與散熱需求日益升高，竑騰憑技術創新與靈活布局，從鐵皮工廠躍升為自動化設備廠，在先進封裝與檢測領域持續拓展新機會。

和大組控股艦隊、攻CoWoS檢測設備...「齒輪大王」沈國榮如何聯手女兒打贏轉型仗？

人稱齒輪大王的沈國榮，選在經營逆風時，交棒給小女兒沈千慈。他將心力投入和大集團轉型，瞄準半導體，衝刺300億元營收。

【專家之眼】政府有全力捍衛「矽盾」嗎？

當今世界進入以科技為核心的競爭時代，半導體不僅是經濟發展的引擎，更是國家安全與戰略的命脈。圍繞著「晶片主權」展開的國際角...

國巨併芝浦 提交監管文件

被動元件大廠國巨（2327）昨（27）日宣布，該公司已與日本經濟產業省就公開收購芝浦電子股權一事，完成條件協議討論。有鑒...

輝達新品 獲台積電、鴻海採用

晶片大廠輝達宣布，多家企業已採用其RTX PRO伺服器，包括迪士尼、鴻海（2317）集團、日立製作所、現代汽車集團、禮來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。