輝達財報符合預期、展望無驚喜 法人看台積電免驚
輝達（NVIDIA）昨日晚間公布財報符合市場預期，展望並未有太大超過市場預期的驚喜，盤後股價下跌3%，不過，法人分析，雖然輝達展望沒驚喜，但台積電（2330）身為夥伴仍不用太過緊張，因為台積電配套的先進封裝產能仍相當吃緊，且先進製程產能持續超滿載。預期若有修正對於組裝機櫃的影響較大。
依據輝達投資人會議，公司預期下季度營收達 540 億美元，毛利率持續攀升並保持高檔，全年營運費用增幅上修以支撐高速成長。Rubin 平台已送交代工，維持年度產品迭代步伐，確保能效與性能持續領先，為未來上兆美元規模的 AI 基礎設施投資提供核心解決方案。
法人分析，輝達下季展望沒有太多驚喜，雖然高於彭博社的分析師預估平均538億美元，但略低於華爾街與買方預期的550億美元。
輝達並預期，全球 AI 基建正進入快速擴張期，至 2030 年前投資規模可達 3 至 4 兆美元。Blackwell 與Blackwell Ultra 透過 NVLink72 與 NVFP4 技術大幅提升能效與推理效能，帶動 CSP、企業與Sovereign AI 大規模建設。NVIDIA 憑藉完整的運算、網路與軟體生態系，鞏固其在新工業革命中的核心地位。
