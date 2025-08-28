【專家之眼】政府有全力捍衛「矽盾」嗎？

當今世界進入以科技為核心的競爭時代，半導體不僅是經濟發展的引擎，更是國家安全與戰略的命脈。圍繞著「晶片主權」展開的國際角力，已將台積電與台灣推上全球政治舞台的中心。此一局勢所反映的，不只是產業競爭，而是一場資本與國家、自由市場與國家資本主義、科技進步與地緣安全之間的深層博弈。

在美國內部，晶片製造的自主化已從產業政策躍升為總統級的選舉議題。但建立一個完全在地、封閉的半導體生態系，無異於對複雜分工的全球化產業鏈發動挑戰。歷經數十年建立起來的先進製程，不是靠一紙法案、數百億補助就能立竿見影。美國若以保護主義與政治力強行介入，無異於用國家意志取代市場邏輯，其代價不只可能斷送自身科技領先地位，更可能讓盟友與供應鏈夥伴陷入兩難。

這樣的邏輯在Intel的處境上表露無遺，曾經引領個人電腦時代的企業，如今在人工智慧與高效能運算的新戰場上失去主導地位。錯失市場先機後，靠補助撐起的轉型計畫卻進展緩慢，不但無法及時產出先進晶片，反而背上沉重負債。更有甚者，為了「重振國力」而想透過關稅、補助、甚至股權掌控方式來推動其發展，讓原本應該靈活運作的企業變成行政意志的延伸。

這樣的思維也延伸至對台積電的態度，當白宮高層言語間釋放欲「入股」或「取得關鍵影響力」的訊號時，固然尚未明文實行，卻已透露一種潛在邏輯，只要半導體對國家利益構成戰略意義，企業的治理與所有權，就不再只是私事。此舉在國際上已非首次，無論是美國政府對稀土企業的投資或對鋼鐵產業的干預，皆顯示「美式國家資本主義」正悄然浮現。

在這樣的壓力下，台灣的角色亦變得更加複雜。台積電長年以全球化的開放態度發展，從供應鏈到人才培養，從製程創新到代工合作，皆奠基於自由市場機制與國際信任。但當美中對峙加劇，地緣風險升高，晶片成為兵家必爭之地，原本象徵科技成功的「矽盾」，如今卻可能成為壓力來源。當外國政府試圖影響台積電的資本與策略，當美國內部政策動盪難測，台灣必須正視「科技主權」與「企業自主」如何共存的難題。

然而問題不僅止於他國的覬覦，內部的矛盾同樣值得反思。台積電的技術在全球居領先地位，其重要性無庸置疑。但當其全球佈局愈來愈遠離台灣，當設廠、投資、供應鏈重心移往美國、日本與歐洲時，台灣作為母體的角色是否僅剩「提供水電與人才」的後勤？這樣的企業對國家和國力有甚麼幫助呢？

未來的挑戰將更加嚴峻，不僅關稅談判遲遲無解，連核心設備、人才流動、國際標準等問題，都可能成為地緣政治拉鋸的戰場。南韓的三星已有政府全力支援，日本的Rapidus也獲得日相背書，台灣若仍讓台積電單打獨鬥，無異於削弱國家科技戰略的基礎。更何況，若未來晶片供應鏈進一步分裂，台灣恐怕連話語權都難以維持。

台積電不應成為台灣的罩門，也不應成為其他國家的附庸。它是台灣與世界連結的關鍵節點，更應是國家科技政策的夥伴。在全球化與自主化之間，在自由市場與國家戰略之間，找出一條既能守護台灣自身利益，又不犧牲國際信任的中道，是當下最迫切的課題。

面對新的世界秩序，政府應該擔任企業的後盾，讓企業不只是要在全球競爭中獲勝，更是如何不在地緣政治的棋盤上淪為他人的棋子，這才是我們真正該捍衛的晶片主權。