全球人壽獲2025臺灣保險卓越獎資訊安全推展卓越獎銀質獎

兩年一度由財團法人保險事業發展中心舉辦的「2025第十一屆臺灣保險卓越獎」於27日公布得獎名單，全球人壽榮獲「資訊安全推展卓越獎銀質獎」。在資訊安全管理上，全球人壽長期投入資源，防範外部威脅與內部風險，確保資訊資產及個人資料不因遭竊取、竄改、揭露、遺失或毀損而受損，全面守護保戶權益。頒獎典禮由總經理馬君碩親自出席並代表公司受獎。

全球人壽於2019年5月29日成立資安專責單位，由副總經理層級擔任資安長，並配置8位資安第二道防線專責人員。資安團隊共取得47張國際證照，2024年資安教育訓練總時數達6,613小時。自2018年起陸續年取得個資管理及資安國際驗證，2023年更通過「國際營運持續管理標準驗證」，驗證範圍涵蓋總公司及各分公司所有部門。

為提升資安監督能力，自2022年起公司每年遴聘外部資安專家擔任董事會資安諮詢小組成員，並舉辦董事會資安趨勢講座；每年召開兩次資安管理審查會議，於年報與永續報告書揭露資安專責單位編制。技術面則建置「資安縱深防護機制」與「SIEM平台及資安監控機制（SOC）」，制定265項資安監控規則，並加入「F-ISAC」與「F-SOC」資安聯防，每年辦理「DDoS攻防演練」驗證防護成效。

此外，公司訂定「物聯網設備安控作業管理辦法」，優先採購具有安全標章之物聯網設備，並要求供應商簽訂資訊安全聲明書，確保設備安全更新及弱點修補責任。每季透過自動盤點系統更新設備清單並執行資安檢測，每年定期發起各單位盤點設備，追蹤軟／韌體安全性更新與弱點改善。

全球人壽已完成「零信任架構導入計畫」並經董事會通過，以行動保全系統為優先導入之資通系統，依資源存取路徑五大支柱（身分、設備、網路、應用程式、資料）及涵蓋遠距辦公、雲端存取、系統維運管理、應用系統管理、服務供應商與跨機構協作等高風險場域，設計與實作控管措施。目前已陸續完成FIDO身分驗證、網路微分段、資料庫加密、安全性協調與自動化回應系統（SOAR）等機制，並於2024年10月建置「API攻擊偵測與監控平台」，利用人工智慧與機器學習技術，即時監測網路攻擊及分析異常行為，全面強化資安防禦能力。

全球人壽亦擁抱AI浪潮，將AI運用在輔助資安防護，從端點設備偵測執行端點事件關聯、惡意程式行為之分析；藉由沙箱模擬技術，從郵件／網路連線萃取威脅內容與反制啟動，透過分析威脅內容或連結，隨著時間推演動態比對既有情資調整威脅風險程度，並於超過風險閥值時進行自動化阻擋，阻絕潛伏之威脅；前述之監控資訊亦即時與SIEM平台與SOC串整，同時作為建置安全性協調與自動化回應系統（SOAR）腳本之基礎，發展多樣化之自動化聯防機制以提升效率與即時性。全球人壽近年來致力於將資安縱深防護機制智能化與自動化，持續精進資安防護來保障公司個人資料與資訊資產。

全球人壽秉持「因為愛 責任在」品牌理念，善盡企業社會責任。除了獲得臺灣保險卓越獎的肯定外，八月初亦榮獲2025保險信望愛獎「最佳整合傳播獎」、「最佳社會責任獎」及「最佳商品創意獎」，並於2024年榮獲國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌類」及「最佳產品類」、2024 TSAA台灣永續行動獎「SDG15讓善循環成為永續解方－金級」、2024 SGS IT Awards「隱私暨個資管理卓越獎」等多項肯定。未來將持續精進於環境、公益、體育、資安等領域，成為值得信賴的品牌。