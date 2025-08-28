聽新聞
台積加碼投資 美商務部長自曝施壓
川普政府決定用晶片法案的補助換取英特爾百分之十股權，引發爭議。美國商務部長盧特尼克廿六日為此作出辯護，指美國不能無償給予補助；盧特尼克也提到台積電，稱他擔任部長後立即打電話給台積電董事長暨總裁魏哲家，威脅要拿回晶片法補助。
盧特尼克廿六日接受CNBC訪問表示，拜登政府送給英特爾一一○億美元，讓他們在美國生產半導體，卻沒有交換到任何東西；所以他和美國總統川普與英特爾執行長陳立武坐下來談，雙方同意為了公平起見，美國取得百分之十的英特爾股權，價值剛好是一一○億美元。
盧特尼克指出，拜登政府沒有把晶片法處理好，並提到台積電，指台積電是價值一兆美元的公司，且幾乎壟斷半導體晶圓生產，拜登政府卻給台積電六十五億美元，讓他們在亞利桑納州投資六五○億美元設廠，等於美國貢獻百分之十成本。
盧特尼克說，他一上任就打電話給魏哲家，向魏哲家表達這樣不合理，威脅要拿回六十五億美元，稱這筆錢形同贈與企業，要求台積電拿出更好條件，讓美國可以從這項補助獲利。
盧特尼克表示，台積電之後就到白宮宣布投資美國一千億美元，總投資金額達到一六五○億美元；盧特尼克表示，包括美光科技、德州儀器等公司也都加碼投資美國。
白宮國家經濟會議主席哈塞特日前形容，入股英特爾案例符合川普在大選時提出的主權財富基金政見。
哈塞特說，川普政府此舉不是要取得英特爾經營權，其股權不具投票權，所以政府不會介入英特爾的生意，比較像是主權財富基金的首付款。
不過，盧特尼克說，川普政府不是要成立主權財富基金，而是利用日、韓承諾的投資，成立國家和經濟安全基金來建設美國的基礎建設。
