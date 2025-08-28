聽新聞
0:00 / 0:00

台積加碼投資 美商務部長自曝施壓

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
圖為今年三月台積董事長魏哲家（右）赴白宮與美國總統川普（左）宣布在美投資，美國商務部長盧特尼克（中）在場發言。路透
圖為今年三月台積董事長魏哲家（右）赴白宮與美國總統川普（左）宣布在美投資，美國商務部長盧特尼克（中）在場發言。路透

川普政府決定用晶片法案的補助換取英特爾百分之十股權，引發爭議。美國商務部長盧特尼克廿六日為此作出辯護，指美國不能無償給予補助；盧特尼克也提到台積電，稱他擔任部長後立即打電話給台積電董事長暨總裁魏哲家，威脅要拿回晶片法補助。

盧特尼克廿六日接受CNBC訪問表示，拜登政府送給英特爾一一○億美元，讓他們在美國生產半導體，卻沒有交換到任何東西；所以他和美國總統川普與英特爾執行長陳立武坐下來談，雙方同意為了公平起見，美國取得百分之十的英特爾股權，價值剛好是一一○億美元。

盧特尼克指出，拜登政府沒有把晶片法處理好，並提到台積電，指台積電是價值一兆美元的公司，且幾乎壟斷半導體晶圓生產，拜登政府卻給台積電六十五億美元，讓他們在亞利桑納州投資六五○億美元設廠，等於美國貢獻百分之十成本。

盧特尼克說，他一上任就打電話給魏哲家，向魏哲家表達這樣不合理，威脅要拿回六十五億美元，稱這筆錢形同贈與企業，要求台積電拿出更好條件，讓美國可以從這項補助獲利。

盧特尼克表示，台積電之後就到白宮宣布投資美國一千億美元，總投資金額達到一六五○億美元；盧特尼克表示，包括美光科技、德州儀器等公司也都加碼投資美國。

白宮國家經濟會議主席哈塞特日前形容，入股英特爾案例符合川普在大選時提出的主權財富基金政見。

哈塞特說，川普政府此舉不是要取得英特爾經營權，其股權不具投票權，所以政府不會介入英特爾的生意，比較像是主權財富基金的首付款。

不過，盧特尼克說，川普政府不是要成立主權財富基金，而是利用日、韓承諾的投資，成立國家和經濟安全基金來建設美國的基礎建設。

延伸閱讀

美商務部長曝台積電投資內幕 一上任就親電魏哲家「你得為我們做更好」

川普開除Fed理事將掌多數 稱已有屬意接任人選

盧特尼克：H-1B是「騙局」、綠卡也要改 投資500萬可獲永居

圖表看時事／美商長點名台積電股權換補助！晶片法誰受益最大？

相關新聞

台積加碼投資 美商務部長自曝施壓

川普政府決定用晶片法案的補助換取英特爾百分之十股權，引發爭議。美國商務部長盧特尼克廿六日為此作出辯護，指美國不能無償給予...

台積電中科1.4奈米先進製程廠預計10月動工 投資額破兆

備受矚目的台積電（2330）中科1.4奈米先進製程建廠計畫有最新進展！中科管理局27日表示，二期園區擴建水保相關公共工程...

宜蘭規模6.0地震！北部有感搖晃 台積電揭廠區狀況

台灣今日晚間9點多發生地震，北部超晃，外界也關注台積電（2330）晶圓廠情況，對此，台積電今日晚間回應，「台積公司位於竹...

中科積極輔導低碳產業群聚 打造全台第一座負碳基地

呼應行政院「臺灣2050淨零排放路徑及策略」，中科管理局積極推動低碳科技創新與園區永續治理前瞻布局，不但招商輔導低碳產業...

AI革命進入第三階段 群益證剖析Agentic AI下一波投資機會

AI科技再度迎來重大突破！繼ChatGPT掀起生成式AI熱潮後，具備自主思考與行動能力的Agentic AI正崛起為下一...

北市用陸製機器狗巡檢爆資安爭議 國產機器人推「非紅方案」搶市

台北市副市長李四川在社群媒體分享市政府用智能機器狗巡邏，意外曝光該機器狗是知名中國大陸品牌宇樹科技，引發可能資安外洩的爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。