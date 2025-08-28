聽新聞
Meta撒錢攻AI／華星光、波若威需求爆發

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

Meta於美國路易斯安那州擴大AI資料中心基礎建設，投資額高達500億美元（約新台幣1.53兆元），是原規劃四倍。光通訊市場需求同步受到激勵而高漲，全球光通訊模組龍頭廠中際旭創更高喊「今年市況大好」，台廠中，因華星光（4979）供貨比重較高，有望受惠最大，波若威、上詮等光通訊廠也同步沾光。

由於AI資料中心對高速傳輸的需求正大幅提升，促使光通訊模組搭配的結構也出現轉變，以AI伺服器為例，GPU與光通訊模組搭配比例部分，輝達約為1：3，Google與亞馬遜AWS均約為1：4，Meta則高達1：12。

換言之，Meta對光通訊模組的需求比其他科技大廠更高，使用量不僅是同業之最，而且增幅上看三倍，當Meta擴大投資AI資料中心時，光通訊模組的市場需求也會更為強烈。

業界指出，行業內估算，800G光模組於2024年出貨量已達900萬至1,000萬顆，2025年預計倍增至2,000萬顆，2026年更將衝上3,500萬至4,000萬顆，年增率高達75%至100％，透露市場對光通訊的需求有增無減。

