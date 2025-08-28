Meta撒錢攻AI衝上1.5兆元 廣達、晟銘電迎大單

美國總統川普26日於內閣會議透露，Meta執行長祖克柏親自向他提案，要在路易斯安那州投入500億美元（約新台幣1.53兆元），擴大AI資料中心基礎建設，是該公司原規劃當地投資額的五倍，以自有的ASIC專案為主。市場認為，廣達（2382）、晟銘電將聯手奪單，成為台廠最大贏家。

針對訂單狀況，國內供應鏈均不對單一客戶評論。不過，據傳Meta相關ASIC將由美商博通獨家供貨，晟銘電則有望切入機櫃、部分水冷零組件與sidecar供應鏈，廣達操刀最終組裝。

圖／經濟日報提供

路透報導，川普對Meta路州專案投資額暴增，花費高達500億美元，忍不住向閣員們提到「那到底是什麼鬼工廠？」顯示Meta這次手筆之大，讓川普難以想像。

Meta去年曾宣布在路易斯安那州投資AI資料中心，當時預估將投入100億美元，如今大增四倍、達500億美元。

綜合外媒報導，Meta內部已將路州資料中心命名為Hyperion，將具備強大的運算能力，用於支援包括AI在內的數位基礎設施負載。

市場估算，一座1,000瓦的AI資料中心，成本約100億美元。祖克伯則在7月時表示，未來Meta將投入數千億美元，建造多個大型AI資料中心，為「超級智慧」、「超級運算」的核心戰略給予支持，並將積極在市場上「爭奪」頂尖工程師來加速推進目標。

此外，Meta為了能讓AI資料中心能更符合自身需求，將在明年起大量導入ASIC專案AI伺服器，內部暫定新一代ASIC專案AI伺服器的名稱為Santa Barbara，用以取代現有的ASIC專案AI伺服器Minerva，目標建置數量為6,000個機櫃，最快將在今年底至明年陸續完成。

業界人士指出，Santa Barbara將會有較大幅度的升級，且TDP將達到180kW以上，預期需要高度客製化的機櫃、sidecar與水冷零組件才能組合而成，不僅組裝門檻高，且零組件的規格也高，因此需要台廠協力完成。