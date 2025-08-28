聽新聞
2025科技論壇／交通部長陳世凱：AI本質是服務人

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
經濟日報昨天舉辦2025科技論壇「開啟AI新紀元」，中華電信董事長簡志誠（中）出席致詞，並與經濟日報社長劉永平（左起）、中華電信總經理林榮賜、研華嵌入式事業群總經理張家豪、經濟日報副社長費家琪合影。記者陳正興／攝影
交通部長陳世凱昨（27）日表示，生成式AI興起，不僅深刻改變全球產業與社會，更重新定義交通政策與施政思維。對交通部而言，科技應用不只是工具，而是推動智慧、韌性交通體系的關鍵力量；他並強調，「AI的本質不是取代人，而是服務人」。

經濟日報昨日舉辦2025科技論壇「開啟AI新紀元」，本論壇由經濟日報主辦，協辦單位為中華電信（2412），工研院、資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控。陳世凱透過影片發表致詞強調，這場論壇聚集產官學界菁英，反映各界對未來創新的高度關注。對交通部而言，能在這個舞台與各界對話，具有重大意義。

陳世凱指出，近年來科技突飛猛進，特別是生成式AI崛起，帶來前所未有的挑戰與機會，也讓政府必須重新思考政策設計。

他舉例，從智慧號誌、自駕車，到數據治理與即時營運優化，AI正全面重塑大眾對交通的想像。然而，交通環境同樣受到外部變化衝擊，包括社會結構調整、地緣政治局勢、經濟模式轉變，以及勞動市場不確定性，都迫使交通政策必須更具前瞻與韌性。

為回應這股趨勢，交通部今年8月5日成立「交通領域AI推動委員會」，由陳世凱親自擔任召集人，並邀集數發部、國科會、學界專家及交通部內部團隊參與。這不只是部內整合機制，更是跨部會、跨領域合作新起點，盼透過科技創新與制度治理並肩並進，形塑更完善的AI應用藍圖。

陳世凱說，先前會議中已提出「七大推動策略」，包括發展智慧化為民服務、建構自動化行政服務、完備AI資料與模型、厚植應用基礎環境、打造數位平權智慧服務、培育多元AI職能人才，以及健全AI法制與治理機制。

其中，智慧化為民服務已提出19項應用構想，自動化行政服務則規劃15案，並廣邀專家提供建議，作為政策優化依據。

陳世凱坦言，推動AI並非單純追求效率，相關風險與責任同樣需要謹慎因應。他舉例，包括資安與個資保護、演算法透明度與責任歸屬等，都必須及早建立完整機制。交通政策的核心價值仍然是「人本」，先進科技必須最終回應人民的真實需求與期待。

「在交通部的角色，就是善用科技的力量，推動更智慧、更有韌性的交通體系。」陳世凱強調，AI的本質不是取代人，而是服務人。交通部將秉持謹慎與前瞻，兼顧創新與責任，讓生成式AI成為引領台灣交通邁向新時代的重要動能。

