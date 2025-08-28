台積電衝刺先進製程 昇陽半、光洋科跟著火

台積電全力衝刺先進製程，繼2奈米今年下半年如期量產，產能供不應求，更先進的埃米級製程更是加速度，中砂、昇陽半（8028）、光洋科等鑽石碟、再生晶圓、靶材等關鍵耗材協力廠出貨跟著爆衝，成為最大受益族群。

法人指出，隨著製程日益微縮，鑽石碟、再生晶圓、靶材等耗材扮演助力台積電提升製程、縮短學習曲線的要角，尤其台積電強力扶植本土供應鏈，隨著先進製程邁大步，相關供應商跟著吃香喝辣。

因應大客戶先進製程腳步催速，中砂今年鑽石碟單月最大產能預計將擴充至近5萬顆，原訂明年才要進行的鑽石碟產能提升計畫，已於今年下半年提前啟動。

中砂看好，下半年先進製程及2奈米製程用鑽石碟需求將持續上升，成熟製程及記憶體客戶需求也會小幅增加。再生晶圓廠昇陽半也搭上台積電先進製程熱潮，加碼資本支出擴產，並調高今、明年再生晶圓產能擴充計畫，以因應AI與先進製程快速發展帶來的龐大需求。

昇陽半上述資本支出預計將分階段執行，自今年下半年起陸續建置先進產線，2026年底完成擴產計畫，其中2025年月產能將從原訂80萬片提升至85萬片，2026年月產能則從原規劃的95萬片，大幅上修至120萬片。

另外，光洋科憑藉其獨有的貴金屬循環經濟模式，將廢棄物轉化為高純度金屬原料，在半導體靶材市場扮演關鍵角色，外界預期，該公司隨著客戶往2奈米及以下更先進製程演進，將有機會持續分食相關商機。