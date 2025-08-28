聽新聞
0:00 / 0:00

台積電衝刺先進製程 昇陽半、光洋科跟著火

經濟日報／ 記者鐘惠玲籃珮禎宋健生／台北、台中報導

台積電全力衝刺先進製程，繼2奈米今年下半年如期量產，產能供不應求，更先進的埃米級製程更是加速度，中砂、昇陽半（8028）、光洋科等鑽石碟、再生晶圓、靶材等關鍵耗材協力廠出貨跟著爆衝，成為最大受益族群。

法人指出，隨著製程日益微縮，鑽石碟、再生晶圓、靶材等耗材扮演助力台積電提升製程、縮短學習曲線的要角，尤其台積電強力扶植本土供應鏈，隨著先進製程邁大步，相關供應商跟著吃香喝辣。

因應大客戶先進製程腳步催速，中砂今年鑽石碟單月最大產能預計將擴充至近5萬顆，原訂明年才要進行的鑽石碟產能提升計畫，已於今年下半年提前啟動。

中砂看好，下半年先進製程及2奈米製程用鑽石碟需求將持續上升，成熟製程及記憶體客戶需求也會小幅增加。再生晶圓廠昇陽半也搭上台積電先進製程熱潮，加碼資本支出擴產，並調高今、明年再生晶圓產能擴充計畫，以因應AI與先進製程快速發展帶來的龐大需求。

昇陽半上述資本支出預計將分階段執行，自今年下半年起陸續建置先進產線，2026年底完成擴產計畫，其中2025年月產能將從原訂80萬片提升至85萬片，2026年月產能則從原規劃的95萬片，大幅上修至120萬片。

另外，光洋科憑藉其獨有的貴金屬循環經濟模式，將廢棄物轉化為高純度金屬原料，在半導體靶材市場扮演關鍵角色，外界預期，該公司隨著客戶往2奈米及以下更先進製程演進，將有機會持續分食相關商機。

中砂 台積電 晶圓廠

延伸閱讀

高薪只是基本？台積電「超狂隱藏福利」曝光 上班族看傻：好羨慕

不是美國！ 經濟部投審會通過台積電100億美元海外增資案

美商務部長曝台積電投資內幕 一上任就親電魏哲家「你得為我們做更好」

鳳凰城最猛沙塵暴對台積電有影響？公司回應來了

相關新聞

台積1.4奈米建廠動起來 初估投資金額上兆元 預計10月動工

台積電中科1.4奈米先進製程建廠，提前動起來。中科管理局昨（27）日表示，二期園區擴建水保相關公共工程將趕在9月底前完成...

Meta撒錢攻AI衝上1.5兆元 廣達、晟銘電迎大單

美國總統川普26日於內閣會議透露，Meta執行長祖克柏親自向他提案，要在路易斯安那州投入500億美元（約新台幣1.53兆...

蘋果新品齊發 年度大秀下月9日登場 大立光、玉晶光、鴻海等受惠

蘋果26日寄出邀請函宣布，將於美西時間9月9日上午10時（台灣10日凌晨1時）舉行「Awe dropping」（令人驚嘆...

台積加碼投資 美商務部長自曝施壓

川普政府決定用晶片法案的補助換取英特爾百分之十股權，引發爭議。美國商務部長盧特尼克廿六日為此作出辯護，指美國不能無償給予...

國巨併芝浦 提交監管文件

被動元件大廠國巨（2327）昨（27）日宣布，該公司已與日本經濟產業省就公開收購芝浦電子股權一事，完成條件協議討論。有鑒...

輝達新品 獲台積電、鴻海採用

晶片大廠輝達宣布，多家企業已採用其RTX PRO伺服器，包括迪士尼、鴻海（2317）集團、日立製作所、現代汽車集團、禮來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。