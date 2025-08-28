美商務部長盧特尼克大揭密：促成台積電對美投資加碼

美國商務部長盧特尼克26日接受CNBC訪問時，透露他上任之初就親自致電台積電（2330）董事長魏哲家，揚言收回晶片法的補貼，最終促成台積電對亞利桑納州加碼1,650億美元的投資。

盧特尼克說：「我一上任就打電話給魏哲家，他是台積電的執行長。我們坐下來談判，我告訴他：這太離譜了，我打算收回那65億美元，這根本就是讓企業白拿（giveaway）。你得為我們做得更好。你們應該還記得，他後來來到白宮，宣布1,650億美元的投資。這才是我要的，至少得確保美國人能享受到協議帶來的好處。」針對相關報導，至昨日截稿為止台積電沒有進一步評論。

談到英特爾（Intel），盧特尼克說：「我認為英特爾那樁交易就是很好的例子。拜登政府白白給了英特爾這家美國公司110億美元補助，換來的卻什麼都沒有，只是幫他們在美國設廠生產半導體，當然這對美國很好。但為什麼要這樣做？這根本就是公司福利嘛。

後來川普和我還有英特爾執行長陳立武同坐一室，他就說：『來吧，我們得讓這對美國更公平。』於是我們達成協議，取得英特爾10%的股權，剛好抵得上110億美元。」

【記者江睿智／台北報導】經濟部投審會昨（27）日通過台積電100億美元（約新台幣3,058億元）增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，主要是為降低外匯避險成本，將自有外匯轉投資至TSMC GLOBAL LTD.，藉以賺取銀行定存及債券投資的孳息。

經濟部投審會昨通過二件僑外投資、對外投資五件、及一件對中國大陸投資等。

在僑外投資方面，投審會通過英商STONEPEAK FORMOSA 4-3 HOLDINGS COMPANY LIMITED以新台幣62.3億元增資海盛國際投資公司，從事經營一般投資業等業務，用以支付海盛離岸風電計畫前期開發之費用。