台積1.4奈米建廠動起來 初估投資金額上兆元 預計10月動工

台積電（2330）中科1.4奈米先進製程建廠，提前動起來。中科管理局昨（27）日表示，二期園區擴建水保相關公共工程將趕在9月底前完成，供應鏈傳出，台積電中科新廠預計10月動工，初估總投資金額將達1.2兆至1.5兆元。

目前已知，包括營造、水泥、廠務工程等相關廠商都已陸續接獲通知，台積電中科先進製程建廠工程將在近日招標，隨後發包動工，相關作業正如火如荼展開。

圖／經濟日報提供

環境部昨日召開環評大會，審查通過新竹科學園區寶山二期環境影響差異分析報告，此案攸關台積電2奈米廠，主因再生水建設不如預期，台積電須調整使用再生水期程。

竹科與台積電承諾會加強購買海淡廠產水、不影響新竹地區民生用水，同時竹科也會跨部會協商推動其他再生水，且每兩年滾動檢討除生活用水，仍會達到100％使用再生水的終極目標，最終順利通過環評大會。

英特爾稍早透露，可能放棄下一代A14（1.4奈米）與後續先進晶片製程的開發，另外，三星也將1.4奈米製程量產時間，從2027年延後至2029年，專注在提高2奈米良率。業界分析，此舉將促成台積電加速1.4奈米製程布局，以確保市場獨占性。

台積電先前在技術論壇釋出生產據點規劃時，1.4奈米製程主要生產據點，即為原興農球場的台中F25廠，擬規劃設立四座廠房，首座廠預計趕在2027年底前完成風險性試產，2028年下半年正式量產，新廠初估營業額可望超過5,000億元。

供應鏈進一步指出，中科廠2028年量產的應該是第一期二座1.4奈米製程廠房，後續第二期二座廠，不排除將推進至A10（1奈米）製程。

另一方面，台積電在1.4奈米製程推進獲得重大突破，稍早已通知供應商備妥1.4奈米所需設備，預定今年先進新竹寶山第二廠裝設試產線。

據了解，台積電原訂採用2奈米製程的寶山晶圓20廠，其中二廠將改為1.4奈米製程與研發線，三廠為1奈米製程與研發線、四廠不排除為0.7奈米製程與研發線。而中科初步規劃四座廠房，第一期兩座廠為1.4奈米製程，第二期二座廠不排除為1奈米製程。

此外，南科管理局目前正籌備開發台南沙崙園區，預計2027年第3季交地給廠商建廠，屆時將爭取台積電進駐園區投資建廠。據了解，台積電已規劃在此投資興建1奈米先進製程基地，以目前土地面積達500公頃來看，初估可興建10座晶圓廠。