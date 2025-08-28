聽新聞
2025科技論壇／軟硬結合 促進人與 AI 協作

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導
2025科技論壇昨天壓軸「高峰對談：生態協作共榮 掌握AI黃金十年」，由數位轉型學院院長詹文男（右起）主持，中華電信企業客戶分公司協理吳國禎、台灣微軟公共業務事業群總經理陳守正、財政部財政資訊中心副主任李素蘭與談。記者陳正興／攝影
儘管AI被視為提升效率與轉型的關鍵，企業與政府在實際導入應用時仍面臨諸多挑戰。中華電信（2412）、台灣微軟與財政部財政資訊中心昨（27）日分享在AI時代的應用與未來布局。

與談專家們一致認為，台灣應發揮硬體製造的優勢，並透過跨領域合作與完善法規，共同推動AI產業發展，以應對實際應用的考驗。

2025科技論壇壓軸「高峰對談：生態協作共榮 掌握AI黃金十年」，邀請數位轉型學院院長詹文男擔任主持人，與台灣微軟公共業務事業群總經理陳守正、中華電信企業客戶分公司協理吳國禎，以及財政部財政資訊中心副主任李素蘭等專家，分享AI時代來臨的精闢見解。

陳守正指出，82%台灣企業規劃導入AI代理人（AI Agent），將其視為減少重複性工作的「數位團隊」。他強調，儘管AI具備高IQ，但人類的EQ與判斷力仍不可或缺，人與AI的協作是未來趨勢。

在治理方面，陳守正呼籲政府制定「負責任的AI」政策，並看好台灣在製造、半導體與醫療產業的應用潛力。他也分享微軟在可信任AI上的經驗，強調「主權AI」應是符合本地風土民情、具在地化價值的AI，而非從頭開發。

吳國禎表示，中華電信身為大型電信服務業，在推動AI應用上，雖然五成企業已探索AI，但僅一成深入整合，面臨人才欠缺、資料整合不易及效益難量化等挑戰。他指出智慧客服等端到端流程應用，效益明確，有助於加速導入。

面對台灣硬體優勢，吳國禎認為應透過「協創」模式，將硬體與軟體結合，轉化為具備輸出潛力的AI解決方案，並建議政府完善網路、AI資料中心等基礎設施。吳國禎強調，「主權AI」與「可信任AI」是重要支柱，公私部門應共同投入基礎建設並管理資安風險。

李素蘭分享政府AI應用，包括智慧客服與預測逃漏稅風險。她表示，AI Agent如「營業稅小書僮」能協助稅務同仁，提升效率。她強調，導入挑戰在於確保產出結果準確性，特別是在處理機密資料時，需投入大量人力調教。

在風險管理與治理方面，李素蘭指出，政府應優先考量資安與資料正確性，並培育人才。她表示，數發部正打造具備「台灣觀點」的AI語料庫，並透過《人工智慧基本法》規範七大原則，確保應用可信度。

AI 微軟 中華電信

