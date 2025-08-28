2025科技論壇／玉山金科技長張智星：五大模組 服務遍地開花
玉山金控（2884）科技長張智星昨（27）日表示，玉山銀行梳理上百項AI專案，匯總出流程AI、風控AI、行銷AI、服務AI、賦能AI等五大AI模組，打造可共用AI模組後，陸續應用在理財、授信、信用卡等業務，使智能服務遍地開花。
張智星昨天出席2025科技論壇「開啟AI新紀元」，以「AI開啟智慧金融新篇章」為題，發表主題演講。
張智星指出，銀行存在目的為促進金融穩定，玉山五大AI模組中，以偵測異常的風控AI最重要，深化顧客交易安全；如信用卡冒用偵測在0.1秒內揪出異常，每月攔截3,000萬元。流程AI梳理優化流程，釋放30%人力。
此外，藉由行銷AI辨識顧客潛在需求，主動推薦專屬產品。賦能AI則集大成，以AI思維融入業務與產品，達成人機協作；如以機器人流程自動化節省人力，玉山紓困貸款量為民營銀行之首。
張智星表示，為推動AI，玉山成立科技聯隊下轄四個處，包括資訊處、智金處、數位暨客群處、資安處。資訊處編制達800人，為第一大處；智金處如同玉山的腦，約百位人力，負責資料科學分析應用、演算法設計及新技術研發，讓AI落地並執行聰明決策。
他分享玉山決策式AI應用在警示帳戶偵測、信用卡冒用偵測、支票要項辨識、房屋自動估價、潛在洗錢風險名單偵測等。其中，警示帳戶偵測先抓到特徵進行建模，「玉山哨兵」每月預測警示帳戶占全行比率達60%，節省約50名人力，持續設控的帳戶逾4,000個。
生成式AI方面，玉山運用於專業文案生成、促銷文案、法人徵信報告、懶人包生成、人員盡職調查、即時外部金融新聞彙整、語音逐字稿摘要等。張智星以生成法人徵信報告為例指出，AI抓取外部資料並產出彙整報告，加上玉山內部資料，人機協作完成徵授信作業。
談到AI的挑戰與展望，張智星指出，半導體摩爾定律指電晶體數目每18個月會翻倍；電腦速度每經過十年提升100倍，1997年超級電腦深藍戰勝西洋棋世界冠軍，2017年AlphaGo速度已提升1萬倍，2023年ChatGPT速度提升16萬倍。
他提到，近年電腦科學系畢業生失業率比藝術科系多二倍，是「電腦科學家革自己的命」，發明AI卻害自己的畢業生找不到工作。
然而，在他看來，AI不會滅絕人類，反而人類使用AI才會滅絕人類，例如俄烏戰爭、中東戰爭等。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
📢 行動電源充電超燙！日男「放進冰箱」降溫險燒毀房間 專家曝1招自保
📢 日女嫁ChatGPT！每天熱戀對話「好幸福」 OpenAI執行長示警
📢 蘋果iPhone 17 Air真的太薄！傳iPhone 4手機殼起死回生Hold住新機
📢 羅技Flip Folio iPad保護殼開箱！分離式鍵盤高CP 舊iPad Pro竟能支援
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言