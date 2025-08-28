2025科技論壇／達明機器人執行長陳尚昊：行為像人 下一個里程碑

廣達集團旗下達明機器人 （4585）執行長陳尚昊昨（27）日表示，人形機器人重點不是長得像人，更重要的是背後的AI，是採用最新AI技術實現。機器人下一個希望達成的里程碑，是用AI技術在「觀看、思考、動作」上，讓機器人表現出更像人的行為。

陳尚昊昨天出席2025科技論壇「開啟AI新紀元」，以「超級機器人的未來」為題發表主題演講。

陳尚昊表示，達明關注的是物理AI（Physical AI），具體表現在機械手臂及終端產品，達明的協作機器人是將機械手與大腦整合在一起，推出的第一天就內建視覺，在結合AI、視覺與機器人下，重新定義產品為「AI COBOT」。

陳尚昊認為，近期達明正式發表首款人形機器人「TM Xplore I」，其實重點不是外形長得像人形，更重要的是背後的人工智慧，是採用最新AI技術實現。

陳尚昊解析人形機器人背後AI訓練過程，一開始是收集資料，用人採取VR方式教導，或透過手臂辨識去教導，再透過輝達Mimmic、Cosmos技術等模擬各種不同環境，最後部署到邊緣端。

陳尚昊認為，人形機器人最終講的是到底能做什麼事？「我每次都跟團隊說，他最適合打雜。比如說工廠進料時在挑選時，是沒有專用機器的，也有人說要用機器人來搬運貨物，亦或用在產線組裝上。」

陳尚昊強調，「其實最終這些還是要看CP值，比如說人形機器人要用在組裝產線上，但有時候單臂或採取非手臂的方案反而更快、更便宜。」

陳尚昊認為，從達明發展來看，公司從做傳統機器人，後來將視覺及AI整合進協作機器人。下一個里程碑希望能達成以下三點，包括：第一、有更多的感測器，尤其著重在視覺；第二、AI能擔任大腦做思考；第三、機器人的動作能由AI自行決定。

回顧達明發展，陳尚昊表示，2012年花了一年時間做出傳統機器人，但做完後馬上決定停止，因為沒有差異化，因此才轉作協作機器人。陳尚昊表示，傳統工業機器人與協作機器人最大的差別就是安全性，傳統工業機器人在操作不當下，很容易出現工安事故，但協作機器人感知到人，就會立刻停止，因此安全性更高，且在導入AI技術上，協作機器人也比傳統機器人好用。