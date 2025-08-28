聽新聞
0:00 / 0:00

2025科技論壇／達明機器人執行長陳尚昊：行為像人 下一個里程碑

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
達明機器人執行長陳尚昊。記者陳正興／攝影
達明機器人執行長陳尚昊。記者陳正興／攝影

廣達集團旗下達明機器人 （4585）執行長陳尚昊昨（27）日表示，人形機器人重點不是長得像人，更重要的是背後的AI，是採用最新AI技術實現。機器人下一個希望達成的里程碑，是用AI技術在「觀看、思考、動作」上，讓機器人表現出更像人的行為。

陳尚昊昨天出席2025科技論壇「開啟AI新紀元」，以「超級機器人的未來」為題發表主題演講。

陳尚昊表示，達明關注的是物理AI（Physical AI），具體表現在機械手臂及終端產品，達明的協作機器人是將機械手與大腦整合在一起，推出的第一天就內建視覺，在結合AI、視覺與機器人下，重新定義產品為「AI COBOT」。

陳尚昊認為，近期達明正式發表首款人形機器人「TM Xplore I」，其實重點不是外形長得像人形，更重要的是背後的人工智慧，是採用最新AI技術實現。

陳尚昊解析人形機器人背後AI訓練過程，一開始是收集資料，用人採取VR方式教導，或透過手臂辨識去教導，再透過輝達Mimmic、Cosmos技術等模擬各種不同環境，最後部署到邊緣端。

陳尚昊認為，人形機器人最終講的是到底能做什麼事？「我每次都跟團隊說，他最適合打雜。比如說工廠進料時在挑選時，是沒有專用機器的，也有人說要用機器人來搬運貨物，亦或用在產線組裝上。」

陳尚昊強調，「其實最終這些還是要看CP值，比如說人形機器人要用在組裝產線上，但有時候單臂或採取非手臂的方案反而更快、更便宜。」

陳尚昊認為，從達明發展來看，公司從做傳統機器人，後來將視覺及AI整合進協作機器人。下一個里程碑希望能達成以下三點，包括：第一、有更多的感測器，尤其著重在視覺；第二、AI能擔任大腦做思考；第三、機器人的動作能由AI自行決定。

回顧達明發展，陳尚昊表示，2012年花了一年時間做出傳統機器人，但做完後馬上決定停止，因為沒有差異化，因此才轉作協作機器人。陳尚昊表示，傳統工業機器人與協作機器人最大的差別就是安全性，傳統工業機器人在操作不當下，很容易出現工安事故，但協作機器人感知到人，就會立刻停止，因此安全性更高，且在導入AI技術上，協作機器人也比傳統機器人好用。

AI 工業機器人

延伸閱讀

布魯斯威利失智3年　愛妻證實「大腦逐漸衰退、語言能力漸漸消失」

達明「登大人」 林百里站台…強調「金孫要上市 爺爺最開心」

櫃買市場開趴 小股當家 資金追著跑

上銀打進人形機器人全球百強！打造機械關節與肌肉 還幫CoWoS搬晶圓

相關新聞

台積1.4奈米建廠動起來 初估投資金額上兆元 預計10月動工

台積電中科1.4奈米先進製程建廠，提前動起來。中科管理局昨（27）日表示，二期園區擴建水保相關公共工程將趕在9月底前完成...

Meta撒錢攻AI衝上1.5兆元 廣達、晟銘電迎大單

美國總統川普26日於內閣會議透露，Meta執行長祖克柏親自向他提案，要在路易斯安那州投入500億美元（約新台幣1.53兆...

蘋果新品齊發 年度大秀下月9日登場 大立光、玉晶光、鴻海等受惠

蘋果26日寄出邀請函宣布，將於美西時間9月9日上午10時（台灣10日凌晨1時）舉行「Awe dropping」（令人驚嘆...

台積加碼投資 美商務部長自曝施壓

川普政府決定用晶片法案的補助換取英特爾百分之十股權，引發爭議。美國商務部長盧特尼克廿六日為此作出辯護，指美國不能無償給予...

國巨併芝浦 提交監管文件

被動元件大廠國巨（2327）昨（27）日宣布，該公司已與日本經濟產業省就公開收購芝浦電子股權一事，完成條件協議討論。有鑒...

輝達新品 獲台積電、鴻海採用

晶片大廠輝達宣布，多家企業已採用其RTX PRO伺服器，包括迪士尼、鴻海（2317）集團、日立製作所、現代汽車集團、禮來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。