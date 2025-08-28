2025科技論壇／資策會執行長范俊逸：設資安防線 強化信任力

資策會執行長范俊逸昨（27）日表示，AI產業正開創龐大商機，大眾與企業對於AI的資料使用、隱私及準確性的信任問題卻日益加劇，成為AI應用廣泛普及的關鍵瓶頸。AI發展必須更穩、更踏實，唯有負責任地發展AI，同步考量「AI信任力」，才能讓AI真正融入企業與社會的DNA。

范俊逸昨天出席2025科技論壇「開啟AI新紀元」，以「AI信任力 應用普及的最後一哩路」為題發表主題演講。

他引述多項數據，說明AI應用的驚人成長動能，例如在程式碼編輯器領域，新創公司Cursor AI在25個月內營收暴增300倍；醫療領域的Abridge AI醫療筆記助手，僅五個月營收就成長2.3倍；AlphaSense市場情報平台則在二年內讓營收成長三倍，這些案例均證明AI洞察正成為企業決策的依據。

然而，AI快速發展也伴隨信任危機。范俊逸引用國際調查數據指出，高達59%的民眾對資料被用來訓練AI模型感到不安，而67%認為社會過度依賴科技產品。對企業而言，「AI出錯」是拖慢生成式AI導入的主因，且高達63%的組織甚至未建立部署前的資安評估流程。

他並舉出多個全球案例，如Google聊天機器人Bard因回答錯誤，導致母公司Alphabet市值大跌、Clearview AI未經授權蒐集人臉資料遭多國裁罰，以及ChatGPT用戶私密對話外流事件，在在顯示信任基礎的脆弱性。

范俊逸強調，當前已是「AI對AI」的時代，AI未來將成為攻擊與防禦主體。因此，企業需建立全面的AI資安防護網，涵蓋從模型本身到資料傳輸的各個環節。

他歸納三大關鍵面向來打造可信任AI，包含「高品質的資料」以阻絕資料汙染等風險；「具韌性的流程」建議組織參照美國國家標準暨技術研究院（NIST）的AI風險管理框架與ISO 42001等國際標準，將風險管理融入AI生命周期，確保系統穩定與安全；以及最關鍵的「具AI素養的人才」，強調企業應系統化培育「AI知識工作者」，讓AI素養內化為DNA，才能推動應用落地。

除外部攻擊，AI系統自身內部安全問題同樣不容忽視。范俊逸指出，從供應鏈攻擊到資料汙染攻擊，或針對AI模型本身的惡意攻擊，都可能讓AI產生不正確或不值得信賴結果。他以程式碼撰寫為例，若模型吐出帶有資安漏洞的程式，可能導致弱點擴散。

范俊逸以「信任不是口號」作結，總結AI發展必須「站穩才能走得快」的核心觀點，為產業加速AI應用布局提供穩健路徑。