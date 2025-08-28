2025科技論壇／研華嵌入式事業群總座張家豪：邊緣AI 賦能機器人產業

研華（2395）嵌入式事業群總經理張家豪昨（27）日表示，邊緣AI賦能機器人產業，不僅讓機器人實用性大增，也讓產業能見度大幅提升。

他強調，我們現在正處於機器人產業快速成長的時間點。邊緣AI不只應用在機器人產業，在智慧製造、醫療領域也有導入，「這麼多的案例顯示，邊緣AI已經導入各行各業，不是未來式，是進行式！」

圖／經濟日報提供

經濟日報昨天舉辦2025科技論壇「開啟AI新紀元」，邀請各界專家探討AI大趨勢。本論壇由經濟日報主辦，協辦單位為中華電信，工研院、資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控。張家豪昨天以「AI的明日世界」為題發表主題演講，暢談邊緣AI與研華在機器人領域布局。

張家豪表示，邊緣AI與機器人原本是不同領域，一個主軸是邊緣端導入AI技術，形成邊緣AI，另一個則是新興產業機器人，但現在兩邊合在一起，不僅讓機器人實用性大增，也讓產業能見度大幅提升。

張家豪引用研調機構顧能的報告指出，全球邊緣AI市場規模將從2023年的1,310億美元，成長到2033年的5,110億美元，顯見邊緣AI市場商機相當龐大，但同時也帶來新挑戰。

張家豪說，研華從工業電腦（IPC）領導廠商，十幾年前開始轉型為AIoT軟硬體整合服務商，2025年訂下的企業新願景，則是全力往邊緣運算及人工智慧邁進。

張家豪指出，研華的邊緣AI產品實際導入很多產業，如自主移動機器人（AMR）／機器人、醫療、工廠自動化、智慧城市、智慧交通等領域。

他舉例，機器人可應用在倉儲、搬運，降低人工、提高生產效率。而在智慧醫療領域，傳統的醫療影像辨識，因為有AI技術導入，可以提高數百倍影像辨識，甚至很多醫療院所，已經開始導入AI手術機器人。智慧製造方面，傳統的AOI檢測現在導入邊緣AI，藉此提升效率。

談到研華機器人布局，張家豪說，研華兩年前成立專責部門—自主系統與機器人（AS&R），開始做相關產品開發、行銷等布局，機器人產業在30年前自動化就開始用機械手臂，但當初沒有AI，單純就是降低人力、提升效率，之後才逐步出現無人搬運車（AGV）、AMR等。

張家豪表示，現在不少賣場、餐廳及零售場域，可以看到很多服務機器人，研華把產業無人機也定義為AS&R一環，到最近很熱門的人形機器人，代表機器人產業商機相當大及多元。

研調報告指出，全球機器人產業到2032年產值將達1,500億美元，年均複合成長率約16%，但他認為，「研華看到的商機，遠大於這個報告預估，如協作型機器人、人形機器人成長率相當高，年均複合成長率分別有35.2%、29%。」

張家豪認為，目前機器人市場最大份額、生意機會最多的，還是傳統的AMR、機械手臂及服務型機器人，這代表現在正處於機器人產業快速成長的時間點。