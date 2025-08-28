2025科技論壇／工研院AI策略長余孝先：迎GenAI浪潮 提升績效

工研院AI策略長余孝先昨（27）日表示，生成式AI（GenAI）快速發展，已經穿透到各行各業中，建議企業要迎上這波GenAI的浪潮，趕快採用生成式AI，以助力提升工作的質與量。工研院已經在多項業務領域、與通用事務上，積極導入GenAI來提升營運績效。

余孝先昨天出席2025科技論壇「開啟AI新紀元」，以「AI完美落地 推動產業新氣象」為題發表主題演講。

余孝先指出，AI第一次出現於1956年，迄今已有69年之久，歷經了多項演變，初期思維是要讓電腦有邏輯推論能力，專家系統就此誕生。1980年代機器學習成型，成為AI的一個次領域。讓電腦有學習能力，最為人知的是IBM深藍在西洋棋賽中打敗人類獲勝。

2010年之後的技術突破，讓AI進入爆發性成長期，電腦用人腦方式學習的深度學習，開始進入實際生活及產業應用層面。

其中具有代表性的里程碑為2016年AlphaGo打敗了世界圍棋冠軍。2024年諾貝爾物理學獎得主辛頓（Hinton），也在該時期於影像辨識上，展現出驚人的成果。

余孝先表示，深度學習可分為兩個發展歷程，首先是2010年至2020年，這段時間將深度學習應用在鑑別式AI，主要應用於人臉辨識、指紋辨識及產品瑕疵檢測等。

而自2020年以來的五年，重大突破是將深度學習應用在生成式AI，可以生成文字、圖像、音樂、影片，乃至於程式碼、設計等等。

他提到，生成式AI對產業的影響，可穿透到各行各業中，以資料生成重塑各產業樣貌。觀察會造成四個面向的影響，首先是生產力變革，運用生成式AI可讓質與量雙雙提升。其次，解放創造力，成為各行各業專業人士的得力助手。

第三，顛覆產業生態。以OpenAI的影片生成工具Sora為例，可根據文字指令創建足以亂真視訊，遠比傳統的影像拍攝大幅節省成本。最後，則是衍生風險控制議題。

因此，余孝先建議企業要趕快採用GenAI，他舉工研院為例，說明導入GenAI提升營運績效的案例。同時，他並認為培育員工駕馭AI是最好的投資；並可找到業務發展機會。由於AI發展的變化太快，必需觀察變化、敏捷因應。

余孝先並且分享工研院資通所協助台化，以AI製程參數優化提升生產效率的案例，平均提升2.5%生產效率，相當於節省3.01%原料及能源耗用，在三塔純化站節能蒸氣耗用量2.96%，一年省約500多萬元，若全廠導入每年將可節省一座台北101用電量。