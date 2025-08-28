2025科技論壇／中華電信總經理林榮賜：建構三引擎 搶進新機會

中華電信（2412）總經理林榮賜昨（27）日表示，中華電信已經從傳統電信業者成為高科技資通訊業者，迎向AI時代，更要成為國家級AI基礎設施提供者，建構電信雲、算力雲及AI應用三大驅動引擎，搶進AI新機會。

林榮賜昨天出席2025科技論壇「開啟AI新紀元」，以「AI賦能 協創百工百業」為題發表主題演講。

觀察AI發展趨勢，林榮賜表示，AI是建構在網路建設、雲化浪潮以及數位轉型後的「複利引擎」，AI成為戰略武器，全球科技巨頭資本支出成長六成以上，自ChatGPT推出以來，搜尋次數相較當年Google成長5.5倍，每月營收突破10億美元。

現在是人類與AI協作的階段，林榮賜認為，未來轉型重點是AI代理（AI Agent），台灣憑藉著硬體優勢，絕對有機會加速AI應用與產業升級，尤其看好邊緣AI，是台灣重要的機會。

近期全球科技巨頭大舉進駐台灣，設立研發中心及AI算力中心，林榮賜認為，台灣成為AI戰略樞紐，但人才供應決定是否確保優勢的關鍵。

中華電信近年積極以AI賦能企業應用，林榮賜表示，中華電信是通訊服務提供商，更要協助企業政府夥伴，面對AI時代數位轉型。他指出，電信服務是中華電信核心，近年持續擴大第二成長曲線，從傳統電信業者成為高科技資通訊業者，現在雲端、IDC、資安等三大事業累計營收達200多億元，即將達成300億元目標。

迎向AI時代，林榮賜表示，中華電信要成為國家級AI基礎設施提供者，建構電信雲、算力雲及AI應用三大驅動引擎，強化海地星空AI韌實力，以電信基礎建設，支撐邊緣AI創新應用。

林榮賜認為，IDC是迎接AI時代的數據中樞，中華電信除打造AIDC，協助國內外夥伴建立AIDC，更以IOWN全光網路，串聯分散式AIDC，達成資料主權及算力分離，同時跨機房整合GPU，串連閒置算力提升資源使用率，除是三大公雲合作夥伴，中華電信更積極發展主權AI，打造hicloud AI算力雲，建構GPUaaS優勢。

他提到，對內，中華電信把AI全方位賦能門市及客服服務，同時導入網路維運，每年減少300萬元電費，省下2,400萬元採購支出，智慧選址，精準建設。

對外，中華電信以AI賦能智慧交通，透過CVP大數據與AI預測，讓大型活動疏散縮短60%時間，並透過視覺語言模型（VLM）結合影像識別與推理技術，打造AI科技執法。

展望未來，林榮賜表示，結合AI新興技術，賦能並協創百工百業智慧化升級，落實在智慧醫療、智慧農業、智慧娛樂、智慧學習、智慧生活、智慧交通、智慧城市、智慧政府、智慧文化、智慧金融、智慧製造及智慧環境。

中華電信落實ESG，也將AI應用在長者關懷及親子應用，林榮賜舉例，中華電信透過馨心學堂，協助七、八十歲的長者一起做出人生中首張AI的圖片，在基隆的長者記憶中的那片鹹鹹的海，是討生活的滋味，也是養活一家人的甘甜，透過語言及討論過程，以AI具體並具象化，是一個很溫暖的過程。