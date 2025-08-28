聽新聞
2025科技論壇／中華電董座簡志誠：AI 強韌產業鏈 台灣優勢

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信董事長簡志誠表示，打造台灣成為AI應用示範基地，是推動台灣AI競賽中脫穎而出的重要關鍵。記者陳正興／攝影
中華電信董事長簡志誠表示，打造台灣成為AI應用示範基地，是推動台灣AI競賽中脫穎而出的重要關鍵。記者陳正興／攝影

中華電信（2412）董事長簡志誠昨（27）日表示，2025年是生成式AI走向產業落地的關鍵年，打造台灣成為AI應用示範基地，是推動台灣AI競賽中脫穎而出的重要關鍵，台灣擁有強韌的產業鏈，具備在AI競賽中有獨特競爭優勢。

經濟日報昨天舉辦2025科技論壇「開啟AI新紀元」，邀請各界專家探討AI大趨勢。本論壇由經濟日報主辦，協辦單位為中華電信，工研院、資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

簡志誠於開幕致詞時表示，AI改變工作方式及企業流程，商業價值鏈也正在轉變。迎向AI浪潮，台灣將AI視為重要的方向，除七、八年前制定AI行動計劃，賴總統上任以來多次強調要打造AI智慧島，透過政府政策及產學研集結力量，共同打造台灣成為AI應用示範基地，是推動台灣AI競賽中脫穎而出的重要關鍵。

簡志誠認為，在AI賽局中，主權AI、數位主權發展，推動安全的算力及產業的投資，更是台灣AI發展重要基礎，台灣不僅有強大半導體產業，也有完善資通訊產業的能量，從晶片設計、製造到網路、雲端建設，到落地的AI應用，都形成強韌的產業鏈，具備在AI競賽中有獨特競爭優勢。

中華電信近年積極響應政府AI智慧島等政策目標。

簡志誠表示，中華電信將自己定位為「賦能者」與「協創者」，也制定企業層級的AI發展策略，配合政府台灣AI 2.0發展計畫，從「基礎網路、科技平台、客戶與夥伴以及組織人才」等四大資產出發，並制定企業層級發展策略。

簡志誠指出，中華電信基礎網路強調建構「海地星空」多層次網路韌性，並落實全光化網路來因應AI傳輸需求，同時推動邊緣AI，將AI算力推到客戶端；科技平台則結盟國際大廠，配合中華電信「AI Factory」的算力資源，協助政府及企業加速AI落地。

客戶夥伴資產面，簡志誠表示，中華電信客戶涵蓋領域，協助客戶夥伴落實AI，鎖定智慧醫療、智慧交通及智慧城市，內部事業群也進行AI應用，並把中華電信開發的各單位應用，優化推給企業界。

中華電信內部致力於AI落地應用，包含5G基地台精準布署及節電、網路維運創新、文件／程式碼生成等、客服系統，並針對13職能體系進行34項AI應用OKR，從人資、IT到行政流程，全域推動AI內化與智能助理。

簡志誠強調，中華電信以「內服外用」策略，加速產業轉型，並積極培育科技人才，累積1,300多張國際雲端應用證照，300多張國際AI人才證照，且數量及種類持續增加，持續扮演推動台灣AI生態重要角色，朝向打造國家級AI基礎設施、可信且永續AI生態、培育人才及產業共榮等三大目標邁進。

簡志誠表示，2025年是生成式AI走向產業落地的關鍵年，已看到AI開始改變工作方式及企業流程，商業價值鏈也正在轉變，例如智慧醫療、智慧交通、智慧製造、甚至智慧客服及智慧教育、智慧娛樂等，都是因為AI應用有更豐富精彩面向。

