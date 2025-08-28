輝達總部拚明年5月開工 北市府：將由新壽依地上權契約出資興建
為了輝達台灣總部北士科用地，新光人壽、輝達、台北市政府間的三角習題未解。台北市政府副市長李四川昨（27）日表示，目前應會朝新壽依地上權契約興建方向進行，9月底前會有決定。他透露，輝達執行長黃仁勳希望明年5月來台時就能開工，推估三年多可完工。
輝達鎖定北投士林科技園區T17、T18土地興建台灣總部，但這兩塊土地的地上權於2021年時由新光人壽得標，因此出現契約上與法規上的待解難題。
李四川昨日接受廣播節目專訪時表示，北市府已將T17、T18標給新光人壽，地上權在新光人壽手上，因此近兩、三個月來，北市府每周幾乎都與輝達視訊討論進度、以及輝達與新壽協商情況。
李四川說，現在最簡單的方式，就是新壽原則上按照契約，出錢把輝達要的「飛碟屋」總部蓋起來，但設計與施工廠商這部分，新壽應正在與輝達研討。
市府原本期待新壽可以解約，市府也報內政部，內政部准許北市府訂定辦法直接轉給輝達，但看起來新壽不願意放手，後續將依照北市府與新壽簽訂的契約進行，也就是出錢蓋好、取得使用執照之後再轉移給輝達。
李四川指出，新壽跟輝達原來就有簽訂一個合作備忘錄（MOU），大概在9月底前針對MOU協商內容，雙方會做最後決定，到時候就可以確認到底後續要如何處理。
站在市政府立場，李四川強調，因為原來新壽標下的T17、T18是兩塊土地，如果按照他們的設計，可能必須合併道路，建蔽率也許要稍微放寬，這部分會由市府協調由都委會來協助，「市府絕對會全力來幫忙」。
黃仁勳上周快閃台灣，李四川表示，是被媒體詢問才知道，但他也透露，黃仁勳希望明年5月來台的時候，能夠替總部開工，時程上大概會朝這個目標去努力，但完工時間，依照台灣目前工程現況、缺工缺料是一個比較大的麻煩，但以他們高科技產業，大概會比照台積電（2330）用重金找到最合適、最好的團隊，施工時間應該會縮短，原則上預估約差不多最多三年，就可以把總部蓋好。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
📢 行動電源充電超燙！日男「放進冰箱」降溫險燒毀房間 專家曝1招自保
📢 日女嫁ChatGPT！每天熱戀對話「好幸福」 OpenAI執行長示警
📢 蘋果iPhone 17 Air真的太薄！傳iPhone 4手機殼起死回生Hold住新機
📢 羅技Flip Folio iPad保護殼開箱！分離式鍵盤高CP 舊iPad Pro竟能支援
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言