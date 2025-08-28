聽新聞
0:00 / 0:00

輝達總部拚明年5月開工 北市府：將由新壽依地上權契約出資興建

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
為了輝達台灣總部北士科用地，新光人壽、輝達、台北市政府間的三角習題未解。聯合報系資料照
為了輝達台灣總部北士科用地，新光人壽、輝達、台北市政府間的三角習題未解。聯合報系資料照

為了輝達台灣總部北士科用地，新光人壽、輝達、台北市政府間的三角習題未解。台北市政府副市長李四川昨（27）日表示，目前應會朝新壽依地上權契約興建方向進行，9月底前會有決定。他透露，輝達執行長黃仁勳希望明年5月來台時就能開工，推估三年多可完工。

輝達鎖定北投士林科技園區T17、T18土地興建台灣總部，但這兩塊土地的地上權於2021年時由新光人壽得標，因此出現契約上與法規上的待解難題。

李四川昨日接受廣播節目專訪時表示，北市府已將T17、T18標給新光人壽，地上權在新光人壽手上，因此近兩、三個月來，北市府每周幾乎都與輝達視訊討論進度、以及輝達與新壽協商情況。

輝達北士科用地進展 圖／經濟日報提供
輝達北士科用地進展 圖／經濟日報提供

李四川說，現在最簡單的方式，就是新壽原則上按照契約，出錢把輝達要的「飛碟屋」總部蓋起來，但設計與施工廠商這部分，新壽應正在與輝達研討。

市府原本期待新壽可以解約，市府也報內政部，內政部准許北市府訂定辦法直接轉給輝達，但看起來新壽不願意放手，後續將依照北市府與新壽簽訂的契約進行，也就是出錢蓋好、取得使用執照之後再轉移給輝達。

李四川指出，新壽跟輝達原來就有簽訂一個合作備忘錄（MOU），大概在9月底前針對MOU協商內容，雙方會做最後決定，到時候就可以確認到底後續要如何處理。

站在市政府立場，李四川強調，因為原來新壽標下的T17、T18是兩塊土地，如果按照他們的設計，可能必須合併道路，建蔽率也許要稍微放寬，這部分會由市府協調由都委會來協助，「市府絕對會全力來幫忙」。

黃仁勳上周快閃台灣，李四川表示，是被媒體詢問才知道，但他也透露，黃仁勳希望明年5月來台的時候，能夠替總部開工，時程上大概會朝這個目標去努力，但完工時間，依照台灣目前工程現況、缺工缺料是一個比較大的麻煩，但以他們高科技產業，大概會比照台積電（2330）用重金找到最合適、最好的團隊，施工時間應該會縮短，原則上預估約差不多最多三年，就可以把總部蓋好。

輝達 新壽 李四川

延伸閱讀

公館圓環地下道填平搭公車時間增長？李四川：大概幾秒鐘

陸製機器狗巡檢人行道藏資安風險？ 李四川點出關鍵「只是當載具」

多人表態參選國民黨主席 李四川提一件事：不必承諾要「徵召」誰

扛國民黨主席的條件 李四川說：不必一直說「這個黨沒錢」

相關新聞

台積1.4奈米建廠動起來 初估投資金額上兆元 預計10月動工

台積電中科1.4奈米先進製程建廠，提前動起來。中科管理局昨（27）日表示，二期園區擴建水保相關公共工程將趕在9月底前完成...

Meta撒錢攻AI衝上1.5兆元 廣達、晟銘電迎大單

美國總統川普26日於內閣會議透露，Meta執行長祖克柏親自向他提案，要在路易斯安那州投入500億美元（約新台幣1.53兆...

蘋果新品齊發 年度大秀下月9日登場 大立光、玉晶光、鴻海等受惠

蘋果26日寄出邀請函宣布，將於美西時間9月9日上午10時（台灣10日凌晨1時）舉行「Awe dropping」（令人驚嘆...

台積加碼投資 美商務部長自曝施壓

川普政府決定用晶片法案的補助換取英特爾百分之十股權，引發爭議。美國商務部長盧特尼克廿六日為此作出辯護，指美國不能無償給予...

國巨併芝浦 提交監管文件

被動元件大廠國巨（2327）昨（27）日宣布，該公司已與日本經濟產業省就公開收購芝浦電子股權一事，完成條件協議討論。有鑒...

輝達新品 獲台積電、鴻海採用

晶片大廠輝達宣布，多家企業已採用其RTX PRO伺服器，包括迪士尼、鴻海（2317）集團、日立製作所、現代汽車集團、禮來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。