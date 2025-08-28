輝達總部拚明年5月開工 北市府：將由新壽依地上權契約出資興建

為了輝達台灣總部北士科用地，新光人壽、輝達、台北市政府間的三角習題未解。台北市政府副市長李四川昨（27）日表示，目前應會朝新壽依地上權契約興建方向進行，9月底前會有決定。他透露，輝達執行長黃仁勳希望明年5月來台時就能開工，推估三年多可完工。

輝達鎖定北投士林科技園區T17、T18土地興建台灣總部，但這兩塊土地的地上權於2021年時由新光人壽得標，因此出現契約上與法規上的待解難題。

李四川昨日接受廣播節目專訪時表示，北市府已將T17、T18標給新光人壽，地上權在新光人壽手上，因此近兩、三個月來，北市府每周幾乎都與輝達視訊討論進度、以及輝達與新壽協商情況。

輝達北士科用地進展 圖／經濟日報提供

李四川說，現在最簡單的方式，就是新壽原則上按照契約，出錢把輝達要的「飛碟屋」總部蓋起來，但設計與施工廠商這部分，新壽應正在與輝達研討。

市府原本期待新壽可以解約，市府也報內政部，內政部准許北市府訂定辦法直接轉給輝達，但看起來新壽不願意放手，後續將依照北市府與新壽簽訂的契約進行，也就是出錢蓋好、取得使用執照之後再轉移給輝達。

李四川指出，新壽跟輝達原來就有簽訂一個合作備忘錄（MOU），大概在9月底前針對MOU協商內容，雙方會做最後決定，到時候就可以確認到底後續要如何處理。

站在市政府立場，李四川強調，因為原來新壽標下的T17、T18是兩塊土地，如果按照他們的設計，可能必須合併道路，建蔽率也許要稍微放寬，這部分會由市府協調由都委會來協助，「市府絕對會全力來幫忙」。

黃仁勳上周快閃台灣，李四川表示，是被媒體詢問才知道，但他也透露，黃仁勳希望明年5月來台的時候，能夠替總部開工，時程上大概會朝這個目標去努力，但完工時間，依照台灣目前工程現況、缺工缺料是一個比較大的麻煩，但以他們高科技產業，大概會比照台積電（2330）用重金找到最合適、最好的團隊，施工時間應該會縮短，原則上預估約差不多最多三年，就可以把總部蓋好。