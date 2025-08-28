蘋果新品齊發 年度大秀下月9日登場 大立光、玉晶光、鴻海等受惠

蘋果26日寄出邀請函宣布，將於美西時間9月9日上午10時（台灣10日凌晨1時）舉行「Awe dropping」（令人驚嘆）新品發表會，預料推出新款iPhone（暫稱iPhone 17）系列手機與新款Apple Watch等新產品。外界看好，隨蘋果新品齊發，為蘋概股大立光（3008）、玉晶光、鴻海等下半年營運添柴火。

市場預期，蘋果新機發表不僅攸關營收主力iPhone的銷售表現，也被華爾街視為檢驗蘋果在人工智慧（AI）時代是否仍具創新能力的重要指標。

蘋果今年邀請函的logo樣式就像一張熱成像，包含藍色、橘色及黃色光暈，執行長庫克也在社群媒體X發文表示：「準備好在9月9日周二參加令人驚嘆的蘋果發表會！」特別的是，庫克放上的蘋果logo動畫檔，上面的藍黃顏色光暈會漸層由上至下移動。

也有眼尖網友發現，在蘋果官網的發表會頁面埋了一顆彩蛋：蘋果的logo首度能夠全互動。若用Safari瀏覽器造訪網頁，將滑鼠游標滑過蘋果logo的任一處，就會出現類似熱成像的效果。

今年發表會對蘋果格外關鍵。該公司先前延後Siri的重大升級，錯失追趕OpenAI ChatGPT與Google Gemini的時機。iPhone 16去年被定調為「為Apple Intelligence而生」，此一策略今年可能持續，因Google等競爭對手正加緊推進自家AI發展。

彭博報導，蘋果今年押注「超薄版iPhone」來吸引消費者，被形容成iPhone版 MacBook Air，外型更纖薄，但可能必須犧牲部分電池續航力與相機性能。

蘋果過去嘗試以不同尺寸的iPhone拓展市場，收效有限。iPhone Mini推出僅兩代便停產；iPhone 16 Plus今年上半年出貨占比僅5%至10%。分析師郭明錤預測該系列可能在2025年遭淘汰。

大立光與玉晶光為iPhone鏡頭主力供應商，受惠iPhone 17新機鋪貨潮點火，激勵大立光7月營收達54.13億元，月增31%、年減0.1%，為今年以來新高。大立光董事長林恩平日前表示，雖然因匯率及關稅變數，下半年沒有樂觀的理由，不過，看好8月營收優於7月表現。