聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果新品齊發 年度大秀下月9日登場 大立光、玉晶光、鴻海等受惠

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者劉芳妙／綜合報導
蘋果26日寄出邀請函宣布，將於美西時間9月9日上午10時（台灣10日凌晨1時）舉行「Awe dropping」（令人驚嘆）新品發表會。（蘋果官網）
蘋果26日寄出邀請函宣布，將於美西時間9月9日上午10時（台灣10日凌晨1時）舉行「Awe dropping」（令人驚嘆）新品發表會。（蘋果官網）

蘋果26日寄出邀請函宣布，將於美西時間9月9日上午10時（台灣10日凌晨1時）舉行「Awe dropping」（令人驚嘆）新品發表會，預料推出新款iPhone（暫稱iPhone 17）系列手機與新款Apple Watch等新產品。外界看好，隨蘋果新品齊發，為蘋概股大立光（3008）、玉晶光、鴻海等下半年營運添柴火。

市場預期，蘋果新機發表不僅攸關營收主力iPhone的銷售表現，也被華爾街視為檢驗蘋果在人工智慧（AI）時代是否仍具創新能力的重要指標。

蘋果今年邀請函的logo樣式就像一張熱成像，包含藍色、橘色及黃色光暈，執行長庫克也在社群媒體X發文表示：「準備好在9月9日周二參加令人驚嘆的蘋果發表會！」特別的是，庫克放上的蘋果logo動畫檔，上面的藍黃顏色光暈會漸層由上至下移動。

也有眼尖網友發現，在蘋果官網的發表會頁面埋了一顆彩蛋：蘋果的logo首度能夠全互動。若用Safari瀏覽器造訪網頁，將滑鼠游標滑過蘋果logo的任一處，就會出現類似熱成像的效果。

今年發表會對蘋果格外關鍵。該公司先前延後Siri的重大升級，錯失追趕OpenAI ChatGPT與Google Gemini的時機。iPhone 16去年被定調為「為Apple Intelligence而生」，此一策略今年可能持續，因Google等競爭對手正加緊推進自家AI發展。

彭博報導，蘋果今年押注「超薄版iPhone」來吸引消費者，被形容成iPhone版 MacBook Air，外型更纖薄，但可能必須犧牲部分電池續航力與相機性能。

蘋果過去嘗試以不同尺寸的iPhone拓展市場，收效有限。iPhone Mini推出僅兩代便停產；iPhone 16 Plus今年上半年出貨占比僅5%至10%。分析師郭明錤預測該系列可能在2025年遭淘汰。

大立光與玉晶光為iPhone鏡頭主力供應商，受惠iPhone 17新機鋪貨潮點火，激勵大立光7月營收達54.13億元，月增31%、年減0.1%，為今年以來新高。大立光董事長林恩平日前表示，雖然因匯率及關稅變數，下半年沒有樂觀的理由，不過，看好8月營收優於7月表現。

發表會 社群媒體

延伸閱讀

誰能阻止？川普開除庫克恐摧毀Fed獨立性 只能靠3大機構謹守防線

川普開除Fed理事後果多嚴重？美國民眾恐陷「雙漲」風暴

川普開除Fed理事將掌多數 稱已有屬意接任人選

川普開除庫克打官司必輸？背後有更陰狠的目的！

相關新聞

台積1.4奈米建廠動起來 初估投資金額上兆元 預計10月動工

台積電中科1.4奈米先進製程建廠，提前動起來。中科管理局昨（27）日表示，二期園區擴建水保相關公共工程將趕在9月底前完成...

Meta撒錢攻AI衝上1.5兆元 廣達、晟銘電迎大單

美國總統川普26日於內閣會議透露，Meta執行長祖克柏親自向他提案，要在路易斯安那州投入500億美元（約新台幣1.53兆...

蘋果新品齊發 年度大秀下月9日登場 大立光、玉晶光、鴻海等受惠

蘋果26日寄出邀請函宣布，將於美西時間9月9日上午10時（台灣10日凌晨1時）舉行「Awe dropping」（令人驚嘆...

台積加碼投資 美商務部長自曝施壓

川普政府決定用晶片法案的補助換取英特爾百分之十股權，引發爭議。美國商務部長盧特尼克廿六日為此作出辯護，指美國不能無償給予...

國巨併芝浦 提交監管文件

被動元件大廠國巨（2327）昨（27）日宣布，該公司已與日本經濟產業省就公開收購芝浦電子股權一事，完成條件協議討論。有鑒...

輝達新品 獲台積電、鴻海採用

晶片大廠輝達宣布，多家企業已採用其RTX PRO伺服器，包括迪士尼、鴻海（2317）集團、日立製作所、現代汽車集團、禮來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。