科技供應鏈 兩路徑布局

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

因應美國關稅政策不斷變化，科技業加快供應鏈多元化布局的腳步。彭博分析師指出，如今形成兩股趨勢，一是伺服器生產向美國和墨西哥轉移，智慧手機和筆電製造主要仍分散亞洲以控制成本。

IDC統計，伺服器、智慧手機、個人電腦（PC）這三類產品在2024年美國5,650億美元占科技硬體逾半營收過半。伺服器生產自2018年起率先遷移，而智慧手機和PC生產為控制成本主要仍留在亞洲。彭博認為，隨著供應商設法抵銷關稅壓力，美國消費電子產品價格可能上漲。

專供美國市場的伺服器正逐步轉向墨西哥和美國生產。目前，伺服器生產分散台灣、越南、泰國、馬來西亞和墨西哥。而在關稅壓力和客戶的要求下，台灣四大伺服器委託設計製造（ODM）業者鴻海（2317）、廣達、緯創、英業達在美國也都設有生產基地。台積電在亞利桑那州擴張先進晶片產能，也進一步強化這股趨勢。對企業而言，供應鏈韌性重於效率。

AI伺服器享有戰略地位，供應鏈在大致可免於美國關稅衝擊。多數廠商建立的跨區域營運網絡布局是，零組件與子系統主要在亞洲生產，最後組裝則落在台灣或墨西哥，其中墨西哥可享有《美墨加協定》的關稅豁免。

在美國本土組裝也因簡化組裝流程、強化客戶支援效率而逐漸受青睞，加上AI伺服器單價高昂，也有助於消化擴張和營運成本。不過，即使已落實在美生產AI晶片，也難以完全擺脫對亞洲零組件的依賴。

美國 墨西哥 供應鏈

