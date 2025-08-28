緯創美國設廠 按表操課

緯創（3231）董事長林憲銘昨（27）日表示，緯創美國設廠布局，按原來的計畫進行，並沒有加速，也沒有慢下來，針對美國關稅的危機，目前訊息很混亂，還沒有定案，台灣應該利用這個機會走出去，並善用全球的資源，化為企業成長的契機。

台灣女董事協會和安永聯合會計師事務所，昨天舉辦「智策變局 韌領未來 2025剛柔並濟大未來」論壇，林憲銘應邀出席演講，並在會後接受訪問時，做出以上表示。

針對半導體232條款尚未定案，他說，這是針對產品而非國家，台灣並無特別劣勢，反而較擔心美國政府可能另闢新窗口，例如給予歐盟特殊待遇。

林憲銘強調，川普的決策模式、最終方案及稅率，皆仍在調整變動中，全球都需面對關稅的不確定性因素，不需過度恐慌，且對台灣企業的應變能力有信心，可迅速反應調整。他說，目前就是一方面是我們政府跟他們（美國）還在談判，這個過程還有一段時間，至於緯創自己的布局不會停止，就是繼續做。

例如緯創在德州的達拉斯與艾爾巴索都有生產據點，加上原本在墨西哥也有工廠，這是美洲的布局，另外，他說，我們本來在加州還有一個廠，是靠近我們的客戶，未來加州廠可以做驗證，貼近客戶。以前是在台灣做驗證之後，再送去美國。

至於歐洲布局？他說，緯創在歐洲本來就有工廠，捷克廠運作相對單純，因為主要的技術核心都不在那裡，那裡只是做製造的最後一端，還有交貨。他強調，台灣要成長，還是必須要往外走，因為台灣畢竟資源有限，尤其AI需要龐大電力，台灣資源有限。