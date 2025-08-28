聽新聞
0:00 / 0:00

緯創美國設廠 按表操課

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

緯創（3231）董事長林憲銘昨（27）日表示，緯創美國設廠布局，按原來的計畫進行，並沒有加速，也沒有慢下來，針對美國關稅的危機，目前訊息很混亂，還沒有定案，台灣應該利用這個機會走出去，並善用全球的資源，化為企業成長的契機。

台灣女董事協會和安永聯合會計師事務所，昨天舉辦「智策變局 韌領未來 2025剛柔並濟大未來」論壇，林憲銘應邀出席演講，並在會後接受訪問時，做出以上表示。

針對半導體232條款尚未定案，他說，這是針對產品而非國家，台灣並無特別劣勢，反而較擔心美國政府可能另闢新窗口，例如給予歐盟特殊待遇。

林憲銘強調，川普的決策模式、最終方案及稅率，皆仍在調整變動中，全球都需面對關稅的不確定性因素，不需過度恐慌，且對台灣企業的應變能力有信心，可迅速反應調整。他說，目前就是一方面是我們政府跟他們（美國）還在談判，這個過程還有一段時間，至於緯創自己的布局不會停止，就是繼續做。

例如緯創在德州的達拉斯與艾爾巴索都有生產據點，加上原本在墨西哥也有工廠，這是美洲的布局，另外，他說，我們本來在加州還有一個廠，是靠近我們的客戶，未來加州廠可以做驗證，貼近客戶。以前是在台灣做驗證之後，再送去美國。

至於歐洲布局？他說，緯創在歐洲本來就有工廠，捷克廠運作相對單純，因為主要的技術核心都不在那裡，那裡只是做製造的最後一端，還有交貨。他強調，台灣要成長，還是必須要往外走，因為台灣畢竟資源有限，尤其AI需要龐大電力，台灣資源有限。

美國 客戶 會計師

延伸閱讀

輝達H20晶片喊停？緯創董座林憲銘：影響不大 不用擔心

緯創宣布將NVIDIA RTX PRO導入AI伺服器平台、製造運營

市場按讚呼聲高 AI伺服器需求爆發！這二家硬體廠訂單吃補

散戶梭哈緯創卻變「身心受創」！苦主接手10張只剩4萬付卡費

相關新聞

台積1.4奈米建廠動起來 初估投資金額上兆元 預計10月動工

台積電中科1.4奈米先進製程建廠，提前動起來。中科管理局昨（27）日表示，二期園區擴建水保相關公共工程將趕在9月底前完成...

Meta撒錢攻AI衝上1.5兆元 廣達、晟銘電迎大單

美國總統川普26日於內閣會議透露，Meta執行長祖克柏親自向他提案，要在路易斯安那州投入500億美元（約新台幣1.53兆...

蘋果新品齊發 年度大秀下月9日登場 大立光、玉晶光、鴻海等受惠

蘋果26日寄出邀請函宣布，將於美西時間9月9日上午10時（台灣10日凌晨1時）舉行「Awe dropping」（令人驚嘆...

台積加碼投資 美商務部長自曝施壓

川普政府決定用晶片法案的補助換取英特爾百分之十股權，引發爭議。美國商務部長盧特尼克廿六日為此作出辯護，指美國不能無償給予...

國巨併芝浦 提交監管文件

被動元件大廠國巨（2327）昨（27）日宣布，該公司已與日本經濟產業省就公開收購芝浦電子股權一事，完成條件協議討論。有鑒...

輝達新品 獲台積電、鴻海採用

晶片大廠輝達宣布，多家企業已採用其RTX PRO伺服器，包括迪士尼、鴻海（2317）集團、日立製作所、現代汽車集團、禮來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。