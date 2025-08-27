快訊

台積電中科1.4奈米先進製程廠預計10月動工 投資額破兆

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
中科二期園區擴建目前正加速進行水保相關公共工程。聯合報系資料照
中科二期園區擴建目前正加速進行水保相關公共工程。聯合報系資料照

備受矚目的台積電（2330）中科1.4奈米先進製程建廠計畫有最新進展！中科管理局27日表示，二期園區擴建水保相關公共工程將趕在9月底前完成；供應鏈也傳出，台積電中科新廠預計10月動工建廠，初估總投資金額將達1.2兆至1.5兆元。

目前已知，包括營造、水泥、廠務工程等相關廠商都已陸續接獲通知，台積電中科先進製程建廠工程將在近日招標，隨後發包動工，相關作業正如火如荼展開。

中科二期園區擴建現正進行關鍵的滯洪池等水保工程，配合台積電建廠，中科管理局預計9月底前完工，隨即交地給台積電建廠。供應鏈也說，10月已避開農曆七月民俗月，因此台積電選擇在10月動工建廠。

英特爾稍早透露，可能放棄下一代1.4奈米與後續先進晶片製程的開發，另外，三星也將1.4奈米製程量產時間，從2027年延後至2029年，專注在提高2奈米良率。業界分析，此舉將促成台積電加速1.4奈米製程佈局，以確保市場獨占性。

台積電先前在技術論壇釋出生產據點規劃時，1.4奈米製程主要生產據點，即為原興農球場的台中F25廠，擬規劃設立4座廠房，首座廠預計趕在2027年底前完成風險性試產，2028年下半年量產，新廠初估營業額可望超過5,000億元。

供應鏈進一步指出，中科廠2028年量產的應該是第一期二座1.4奈米製程廠房，後續第二期二座廠，不排除將推進至A10(1奈米)製程。

台積電進駐中科園區以來，持續加碼投資擴廠，目前在中科園區已有15A及15B兩個廠區、共7座廠房，主要有28至22奈米，以及7奈米至6奈米製程。

值得注意的是，1.4奈米極紫外光(EUV)微影設備每台售價高達4億至6億美元，初估一座1.4奈米廠的投資金額將超過新台幣3,000億元，未來中科規劃4座先進製程廠，合計總投資金額可能達到1.2兆至1.5兆元。

另一方面，台積電在1.4奈米製程推進獲得重大突破，稍早已通知供應商備妥1.4奈米所需設備，預定今年先進新竹寶山第二廠裝設試產線(Mini-line)。

另外，南科管理局目前正籌備開發台南沙崙園區，預計2027年第3季交地給廠商建廠，屆時將爭取台積電進駐園區投資建廠。

據了解，由於人工智慧(AI)晶片對下世代A10產能需求殷切，台積電已規劃在此投資興建1奈米先進製程基地，以目前土地面積達500公頃來看，初估可興建10座晶圓廠。

位於原興農球場的台積電中科1.4奈米先進製程廠預計10月動工，總投資金額破兆。聯合報系資料照
位於原興農球場的台積電中科1.4奈米先進製程廠預計10月動工，總投資金額破兆。聯合報系資料照

