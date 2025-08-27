宜蘭規模6.0地震！北部有感搖晃 台積電揭廠區狀況
台灣今日晚間9點多發生地震，北部超晃，外界也關注台積電（2330）晶圓廠情況，對此，台積電今日晚間回應，「台積公司位於竹中南科之晶圓廠區測得最大震度均未達疏散標準。」
依據官方資訊，第119號顯著有感地震報告，發震時間：2025/08/27 21:11:00，即在宜蘭縣政府東北方22.1公里 ，位於宜蘭縣近海，地震深度：112公里，芮氏規模：6.0，測得最大震度四級為宜蘭縣部分區域、台北市信義區。
