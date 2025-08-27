中科積極輔導低碳產業群聚 打造全台第一座負碳基地

呼應行政院「臺灣2050淨零排放路徑及策略」，中科管理局積極推動低碳科技創新與園區永續治理前瞻布局，不但招商輔導低碳產業群聚，建構綠色科技創新生態系，也在中科園區成功打造全台第一座負碳基地。

中科管理局27日舉辦「多元驅動指路淨零∞綠色科技低碳產業群聚共創」發表會，匯集5家含括智慧製造、碳資產治理、區塊鏈碳權交易、負碳材料與碳移除技術等多元解方的綠色科技廠商及合作夥伴，展現中科在推動招商投資、產學合作及公私協力，共創加速低碳科技創新的具體成果。

中科管理局長許茂新表示，面對全球氣候危機與國際減碳壓力，產業雙軸轉型與綠色經濟，已是企業發展的核心課題。

科學園區是引領綠色創新技術研發與應用，驅動國家低碳轉型的重要場域，需積極推動產業及供應鏈減碳，引領科技產業邁向淨零開創新商機，透過整合資源與技術，構築在地低碳產業生態系，讓台灣在全球綠色經濟浪潮中攻占要地。

許茂新指出，低碳原料、再生能源採購、碳盤查服務等新興產業隨之快速崛起。企業為透過碳交易抵減排放，創造額外收益或降低碳費負擔，也帶動碳權交易市場逐漸活絡。

今天參與的5家園區廠商，皆在其專業領域提出具可實證性、具擴散潛力的低碳解決方案。

在技術應用方面，馬森科技專注「智慧觸覺切削系統」與「晶圓運輸模組」，導入AI演算法與高精度感測器，實現製程即時監控與碳排數據擷取，可廣泛運用於半導體、光電及精密機械等製程設備，有效協助整體製造業提升精密度、智慧化、能源效率與碳治理能力。

在碳金融與資產治理方面，睿德系統自主研發碳資產管理系統，提供企業涵蓋碳盤查、碳足跡計算與ESG報告的一站式服務，支援ISO國際標準，協助企業數位治理與淨零轉型接軌。

大自然交易平台將碳權交易對接與國際市場，結合區塊鏈與不動產數位化技術，打造全台首座自然碳匯上鏈媒合系統，並與新加坡CIX碳權交易所建立策略聯盟，協助企業參與國際碳市場，開創碳金融新局。

先進材科技則在材料替代領域，研發以「竹代塑」的創新材料，推出100%可生物降解的竹纖複合粒子，並整合AI碳足跡演算系統與ERP平台，為出口企業提供因應CBAM與ESG規範的永續材料解方。

光泰環能引進符合國際認證的先進負碳技術方案，已於台中園區導入德國最先進的氣候機器-「臺灣山椒魚號」，並與中科管理局合作推動示範計畫成立「臺灣碳移除中心」。

此計畫以中科園區修剪樹木的枝條作為原料進行熱裂解，將樹木生質材產製高品質的生物炭，妥善運用到土壤裡，可達到永久(千年)固碳效果，而樹木經光合作用所吸收的二氧化碳，也可透過氣候機器熱裂解成生物炭，再依照國際方法學，轉為可供交易的國際碳匯。

目前，示範計畫產出的第一批生物炭，已通過歐洲生物炭驗證(EBC)，並應用回歸於中科園區的土地，進而取得台灣第一張國際碳匯憑證(C-sink)，可在全球碳交易市場上架。

光泰環能也獲得中科新興科技應用產學合作計畫的支持，並已與健身品牌廠商名采合作開發「低碳跑步機」，另與台泥公司合作，研發創新型低碳建材，協助台泥加速永續轉型，強化國際碳競爭力。

此外，光泰也提供生物炭與日本東邦利昂合作研發綠化解決方案，應用於景觀與基礎設施工程環境性能提升，創造優於傳統綠化方式的差異化優勢。

中科指出，台灣擁有完整的機械、電子、半導體、光電、感測器與AI演算法技術，是發展智慧製造的理想基地，後續將支持光泰環能與德商洽談進一步合作，並整合台灣機電設備供應鏈業者，參與建構亞太區國際級先進氣候設備生產及保修業務，為台灣碳移除產業邁向國際開拓新契機。