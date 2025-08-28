聽新聞
輝達新品 獲台積電、鴻海採用

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

晶片大廠輝達宣布，多家企業已採用其RTX PRO伺服器，包括迪士尼、鴻海（2317）集團、日立製作所、現代汽車集團、禮來、SAP 及台積電等企業，均已採用RTX PRO伺服器，以加速AI、設計與模擬應用。

輝達執行長黃仁勳表示，AI時代來臨，企業無法再單依靠傳統伺服器，必須為AI重新設計架構，RTX PRO正是專為此打造的運算平台，既能執行現今的IT工作負載，又能驅動AI代理。

輝達指出，RTX PRO伺服器搭載RTX PRO 6000 Blackwell伺服器版本GPU，並採用Blackwell 架構，可為企業AI工作負載提供通用加速，應用範圍涵蓋代理型 AI、物理 AI、高階設計、科學運算、模擬、圖形及影片應用等。

鴻海董事長劉揚偉提到，透過將RTX PRO伺服器導入該公司的全球基礎設施，鴻海正從精密機器人到智慧物流與智慧電動車，重新定義AI驅動自動化的邊界。

台積電董事長魏哲家則說，半導體是AI的支柱，其推動的突破性發展正在重新定義各行各業。透過與輝達緊密合作，台積電正以Blackwell驅動的AI工廠推進半導體製造，並最佳化晶圓廠營運。

AI 伺服器 台積電

