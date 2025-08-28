國巨併芝浦 提交監管文件

被動元件大廠國巨（2327）昨（27）日宣布，該公司已與日本經濟產業省就公開收購芝浦電子股權一事，完成條件協議討論。有鑒於此一正面進展，將提交所有必要的監管文件。

芝浦電子為全球知名的負溫度係數（NTC）熱敏電阻製造商，具備堅強的技術實力，國巨在今年5月9日對芝浦發動公開收購。

國巨提到，依日本相關法規，該公司將前述公開收購期間延長至今年9月10日。據日本法律顧問的評估，預期最遲將於9月10日取得這次公開收購案的核准。

國巨為公開收購芝浦電子股權，已多次延長公開收購期間，並調高收購價格，最新每股收購價格已來到7,130日圓。國巨認為，未來芝浦電子將可受惠國巨既有全球銷售通路，拓展市場並深化客戶關係。