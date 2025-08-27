北市用陸製機器狗巡檢爆資安爭議 國產機器人推「非紅方案」搶市

台北市副市長李四川在社群媒體分享市政府用智能機器狗巡邏，意外曝光該機器狗是知名中國大陸品牌宇樹科技，引發可能資安外洩的爭議，科技業者聽聞政府採購陸系「機器狗」認為頗誇張，因為有IC就可能收集資訊，呼籲可選擇國產機器狗供應鏈，不過雖本土國產機器狗選項也不少，但單機價格恐無法跟宇樹一樣便宜。

北市宣布利用智慧機器狗做道路巡檢，期望提升城市管理的效率，透過AI技術進行360度建模、精準定位設施缺失，並協助道路維護。

不過讓科技圈意外的是，公務單位採購標案買的是陸系機器狗，製造業者私下表示，也期望引進機器狗工廠巡檢，但怕有後門傳輸機敏資訊，故都在跟台廠合作，期望有非紅廠牌機器狗可選擇。

看到商機，國產供應鏈動起來，盟立（2464）跟新代科技結盟開發機器狗，目標2026年推出，和碩（4938）今年5月才發表機器狗原型，臺大教授郭重顯跟國科會也有合作專案，Dustin機器狗身長93公分，去年才發表。

新代科技總監黃芳芷表示，北市用宇樹科技產品或許是經費考量，因為中國大陸機器狗價格真的比較低，但其實機器狗主要任務是巡檢，資料不存取，就看業者在不在意資安跟數據安全性，在意的人會評估用國產，在意價格可能就會選擇陸系機種。

她指出，機器狗雖有四隻腳，但其實有大腦，新代跟盟立合作機器狗，盟立負責大腦開發。將用輝達（NVIDIA）晶片，新代則是負責驅動四肢關節及平衡的小腦解決方案，初期確實是搶攻非紅供應鏈機器人市場，因為已經有看到客戶的需求，價位選擇上一定比歐美品牌有競爭力，相對陸系機器狗也有信心有競爭力，但不可能更便宜。

資安議題已是科技業關注焦點，為避免客戶資料外洩，廣運（6125）連機器人手都挑德國品牌，而單手也可以收集傳輸資訊嗎？「現在都不知道，可能什麼都可收集資料，未來說不定連身上的員工證都可以收集。」廣運總經理柯智鈞在自動化展上接受媒體訪問時，解釋他們引進德國NEURA Robotics機器人，為何連裝上的「手」都不用中國大陸廠牌，特地找德國近百年的工業品牌SCHUNK搭配的考量。

廣運被列為輝達8家機器人整合方案供應商後，為串接機器人搜尋很多供應商後，考量半導體等產業對資安的高度需求，必須有非紅供應鏈（非MIC），因此才找到德國機器人品牌合作，裝在機器人身上的「靈巧手」他們也不敢輕忽，選擇德國廠商搭配。

廣運也有陸系機器人解決方案，但針對高機敏產業客戶，他們也代理日德廠牌因應，柯智鈞指出，單是機器人的手掌，中國大陸廠商方案選擇很多，但考慮手掌上有很多IC，也不曉得會不會傳資料，所以必須找「完整」的非紅解決方案。