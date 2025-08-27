研華張家豪：邊緣AI賦能機器人 產業正處於快速成長時間點

研華（2395）嵌入式事業群總經理張家豪27日表示，邊緣AI賦能機器人產業，不僅讓機器人實用性大增，也讓產業能見度也大幅提升，「我們現在正處於機器人產業快速成長的時間點」。而邊緣AI不只應用在機器人產業，在智慧製造、醫療領域也有導入，「這麼多的案例顯示，邊緣AI已經導入各行各業，不是未來式，是進行式！」

張家豪今日參加經濟日報舉辦的科技論壇，以「AI的明日世界」為主題，暢談邊緣AI與研華在機器人領域布局。他表示，邊緣AI跟機器人原本是不同領域，一個主軸是邊緣端導入AI技術，形成邊緣AI，另一個則是新興產業機器人，但現在和在一起，不僅讓機器人實用性大增，也讓產業能見度大幅提升。

經濟日報於27日在台北國際會議中心（TICC）舉辦2025科技論壇，以「開啟AI新紀元」為主題。本論壇由經濟日報主辦，協辦單位為中華電信、工研院、資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控。

張家豪表示，據研調機構顧能（Gartner）出具的報告，邊緣AI市場規模將從2023年的1,310億美元，成長到2033年的5,110億美元，顯見邊緣AI市場商機相當龐大，但同時也帶來新挑戰。

張家豪說，研華從工業電腦（IPC）領導廠商，十幾年前開始轉型為AIoT軟硬體整合服務商，2025年訂下的企業新願景，則是全力往邊緣運算及人工智慧邁進。

張家豪指出，研華的邊緣AI產品實際導入很多產業，如AMR&機器人、醫療、工廠自動化、智慧城市、智慧交通等各領域。

他舉例，機器人可應用在倉儲、搬運，降低人工、提高生產效率。而在智慧醫療領域，傳統的醫療影像辨識，因為有AI技術導入，可以提高數百倍影像辨識，甚至很多醫療院所，已經開始導入AI手術機器人。在智慧製造方面，傳統的AOI檢測現在導入邊緣AI，藉此讓效率提升。「這麼多的案例顯示，邊緣AI已經導入各行各業，不是未來式，是進行式！」

張家豪表示，「輝達（NVIDIA）最新推出的Jetson Thor最高可提供2,070 FP4 TFLOPS的AI運算效能，我們跟他同步發表產品上市，預計9月開始供應樣品給需要高算力的客戶群」。

針對機器人產業布局，張家豪指出，研華兩年前成立專責部門—自主系統與機器人（AS&R）事業體，開始做相關產品開發、行銷等布局，機器人產業在30年前自動化就開始用機械手臂 ，但當初沒有AI導入，單純就是降低人力、提升效率，之後才逐步出現AGV、AMR等。

張家豪表示，「現在不少賣場、餐廳及零售場域，可以看到很多服務機器人，我們把產業無人機也定義為AS&R一環，到最近很熱門的人形機器人，代表機器人產業商機相當大及多元」。

張家豪引述研調報告說法，預期機器人產業到2032年產值將達1,500億美元，年均複合成長率約16%，但他認為，「事實上，研華看到的商機，遠大於這個報告，如協作型機器人、人形機器人成長率相當高，年均複合成長率分別有35.2%、29%。」

不過，張家豪表示，「目前機器人市場最大份額、生意機會最多的，還是傳統的AMR、機械手臂及服務型機器人。這代表，我們現在正處於機器人產業快速成長的時間點」。