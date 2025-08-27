快訊

台鹽綠能弊案 鴻暉每月匯4萬給蘇坤煌前妻！她稱「是贍養費」

獨／釀全台863人受害…檢破恐怖偷拍暗網 淫魔遭重判16年

普發一萬完成朝野黨團協商！ 特別預算公布後一個月內發放

輝達財報倒數！大摩解析H20晶片雜音 點將五大台廠「優於大盤」

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
市場緊盯輝達財報之際，根據摩根士丹利證券最新報告指出，近期聚焦「H20晶片與AI手機」兩大議題。美聯社
市場緊盯輝達財報之際，根據摩根士丹利證券最新報告指出，近期聚焦「H20晶片與AI手機」兩大議題。美聯社

市場緊盯輝達（NVIDIA）財報之際，根據摩根士丹利（大摩）證券最新報告指出，近期聚焦「H20晶片AI手機」兩大議題，並持續看好輝達亞洲半導體供應鏈的表現，且下半年大中華半導體評等已調升至「具吸引力」。台廠中，大摩維持台積電（2330）、信驊（5274）、世芯-KY（3661）、聯發科（2454）、京元電子（2449）等「優於大盤」評等。

整體大中華半導體市場方面，大摩已將2025年下半年產業評等調升至「具吸引力」，並強調AI半導體優於非AI半導體的投資價值。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻表示，隨著市場對關稅與匯率干擾的疑慮逐步消退，預期半導體產業將進一步獲得重估。此時亦正是布局、提前掌握2026年關鍵投資主題的良好時機。

隨輝達財報公布前夕，大摩對AI半導體族群仍保持正向看法。大摩預估，輝達10月營收將達525億美元（未納入來自中國大陸GPU收入），且仍具上行空間，市場普遍對此抱持正面態度，預計輝達在供應面與中國大陸相關變數上將採取保守策略。

不過，在H20晶片供需動態上，根據大摩對亞洲供應鏈的調查，H20晶片的CoWoS封裝作業已確實暫停，H20 HGX伺服器組裝亦於大約1至2周前停止，進而導致H20 GPU模組出貨預測下修。

另方面，部分中國大陸客戶近期開始關注NVIDIA的B40晶片（不含HBM，改採GDDR7），大摩預估今年需求量約200萬顆，並有望在明年攀升至500萬顆。值得注意的是，詹家鴻指出，對台積電而言，中國大陸AI/GPU市場仍具備龐大的長期成長潛力，因此持續密切關注相關發展。

在AI推論與邊緣運算領域，動態持續升溫。輝達將推出WoA AI PC客製化晶片，並為Meta打造智慧眼鏡專用晶片；輝達與聯發科預計於2025年共同推出WoA AI PC晶片，並將推出更先進的AI個人電腦。由雙方共同設計的GB10晶片，將成為推動AI運算的關鍵趨勢。聯發科也與Meta合作開發下一代AR智慧眼鏡客製晶片，Meta最新AR眼鏡命名為「Orion」。

近期Android陣營再掀話題，Google推出多項硬體新品，其中包括Pixel 10系列手機。而Pixel系列搭載的Tensor G5晶片採用台積電3奈米製程打造，數據機部分則可能由聯發科供應。市場關注的焦點在於，何時能快速擴散至中國大陸智慧型手機市場，有望於2026年引爆新一波換機潮。台廠中，大摩維持台積電、信驊、世芯-KY、聯發科、京元電子等「優於大盤」評等。

AI H20 晶片 輝達 台積電 半導體

延伸閱讀

華爾街投行：中全面禁購H20晶片 「恐至中美達貿易協議」

輝達台灣總部進度 李四川曝「黃仁勳希望明年5月開工」

10.7萬元 輝達「新大腦」Jetson Thor 開賣 加速通用時代來臨

晶片搶推潮 Google、超微衝刺新一代 AI 處理器 台積左右逢源

相關新聞

不是美國！ 經濟部投審會通過台積電100億美元海外增資案

經濟部投審會27日通過台積電（2330）100億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，主要是為降低外匯避...

輝達H20晶片喊停？緯創董座林憲銘：影響不大 不用擔心

針對外傳輝達（NVIDIA）H20晶片生產突然喊停，是否有影響？緯創（3231）董事長林憲銘27日表示：「本來就沒有那一...

鳳凰城最猛沙塵暴對台積電有影響？公司回應來了

鳳凰城近日發生有史以來40多年最猛沙塵暴歷時約三小時，有別過往數十分鐘程度，引發美國當地討論，同時發生地點就在台積電（2...

美國布局按原來進度 緯創董座林憲銘：關稅說不定是轉機

針對緯創（3231）美國設廠布局是否加速？緯創董事長林憲銘27日表示，「緯創現在都是按照原來的進度，並沒有加速，並沒有慢...

中科碳排大步向前 取得台灣第一張國際碳匯憑證

中科管理局最近與光泰環能公司合作成立「台灣碳移除中心」，以中科園區修剪樹木的枝條作為原料進行熱裂解，將樹木生質材產製成高...

2025科技論壇 中華電林榮賜：建構電信雲、算力雲及AI應用 搶進AI商機

中華電信總經理林榮賜27日參加經濟日報舉辦的科技論壇，林榮賜以「AI賦能 協創百工百業」為主題，暢談AI趨勢，他更認為，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。