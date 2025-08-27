輝達財報倒數！大摩解析H20晶片雜音 點將五大台廠「優於大盤」

市場緊盯輝達（NVIDIA）財報之際，根據摩根士丹利（大摩）證券最新報告指出，近期聚焦「H20晶片與AI手機」兩大議題，並持續看好輝達亞洲半導體供應鏈的表現，且下半年大中華半導體評等已調升至「具吸引力」。台廠中，大摩維持台積電（2330）、信驊（5274）、世芯-KY（3661）、聯發科（2454）、京元電子（2449）等「優於大盤」評等。

整體大中華半導體市場方面，大摩已將2025年下半年產業評等調升至「具吸引力」，並強調AI半導體優於非AI半導體的投資價值。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻表示，隨著市場對關稅與匯率干擾的疑慮逐步消退，預期半導體產業將進一步獲得重估。此時亦正是布局、提前掌握2026年關鍵投資主題的良好時機。

隨輝達財報公布前夕，大摩對AI半導體族群仍保持正向看法。大摩預估，輝達10月營收將達525億美元（未納入來自中國大陸GPU收入），且仍具上行空間，市場普遍對此抱持正面態度，預計輝達在供應面與中國大陸相關變數上將採取保守策略。

不過，在H20晶片供需動態上，根據大摩對亞洲供應鏈的調查，H20晶片的CoWoS封裝作業已確實暫停，H20 HGX伺服器組裝亦於大約1至2周前停止，進而導致H20 GPU模組出貨預測下修。

另方面，部分中國大陸客戶近期開始關注NVIDIA的B40晶片（不含HBM，改採GDDR7），大摩預估今年需求量約200萬顆，並有望在明年攀升至500萬顆。值得注意的是，詹家鴻指出，對台積電而言，中國大陸AI/GPU市場仍具備龐大的長期成長潛力，因此持續密切關注相關發展。

在AI推論與邊緣運算領域，動態持續升溫。輝達將推出WoA AI PC客製化晶片，並為Meta打造智慧眼鏡專用晶片；輝達與聯發科預計於2025年共同推出WoA AI PC晶片，並將推出更先進的AI個人電腦。由雙方共同設計的GB10晶片，將成為推動AI運算的關鍵趨勢。聯發科也與Meta合作開發下一代AR智慧眼鏡客製晶片，Meta最新AR眼鏡命名為「Orion」。

近期Android陣營再掀話題，Google推出多項硬體新品，其中包括Pixel 10系列手機。而Pixel系列搭載的Tensor G5晶片採用台積電3奈米製程打造，數據機部分則可能由聯發科供應。市場關注的焦點在於，何時能快速擴散至中國大陸智慧型手機市場，有望於2026年引爆新一波換機潮。台廠中，大摩維持台積電、信驊、世芯-KY、聯發科、京元電子等「優於大盤」評等。