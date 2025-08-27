蘋果iPhone 17上市倒數計時，砷化鎵龍頭廠穩懋（3105）董事長陳進財表示，受惠美系大客戶今年有新機種，因此手機PA（功率放大器）備貨量比往年多一些，估下半年營運將逐季走升，展望樂觀。

陳進財今日參加《2025哈佛商業評論》管理年會，會後接受媒體採訪時指出，相較往年客人都是三款機種，今年有點「不一樣」，預料會有新的產品出現，而公司也順利打入新品供應鏈，因此在備貨量方面有比過去成長一些，若新品未來銷售優於預期，則有機會獲得客戶追加訂單。

展望下半年，陳進財認為，從在手訂單狀況來看，公司預料今年表現有望比去年好，加上市場需求已趨向穩定，因此產能利用率也將開始爬升，無論是第3季或第4季都有機會維持不錯的態勢，並呈現逐季升溫。

蘋果預定在台灣時間9月10日舉辦新品發布會，外界預料，iPhone 17系列新機將會有iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max以及17 Air；其中，iPhone 17 Air為全新機種，主打輕薄設計，將會是發表會當天的重點新品。

此外，穩懋日前宣布處分高雄路竹廠與附屬設施給半導體大廠日月光，預估交易金額約65億元，處分利益約19.39億元，約當可貢獻穩懋稅前每股純益4.57元，預計最快今年底前可認列。

針對上述交易案，陳進財回應，目前看來光通訊將是AI主流趨勢，因此公司也已將資源與產能開始轉向此一部分，全力搶攻AI商機，而暫時用不到的廠房自然就必須出售，藉此活化資產。

據悉，穩懋在光通訊方面，非3D感測的應用範圍擴大，因應AI資料傳輸發展，公司在中短距離光傳輸的VCSEL以及用於中長距的InP之DFB雷射光源已與客戶合作開發 ， 未來光通訊傳輸業務將是成長最快領域。

業界人士指出，目前已有許多砷化鎵廠跨足光通訊市場，包括磊晶廠全新、代工廠穩懋都是如此，惟現階段的營收比重仍不高，主要仍是以手機、基礎建設為主。

業界人士認為，由於川普發動關稅戰因素，穩懋在消費性電子領域的業務仍具有不確定性，所幸光通訊市場需求日益擴張，且毛利率也不差，將有助於穩懋整體業績緩步回溫。