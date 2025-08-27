不是美國！ 經濟部投審會通過台積電100億美元海外增資案

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部投審會27日通過台積電（2330）100億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.。路透社
經濟部投審會27日通過台積電（2330）100億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.。路透社

經濟部投審會27日通過台積電（2330）100億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，主要是為降低外匯避險成本，將自有外匯轉投資至TSMC GLOBAL LTD.，藉以賺取銀行定存及債券投資孳息。

經濟部投審會今通過二件僑外投資、對外投資五件、及一件對中國大陸投資等投資案。

在僑外投資方面，投審會通過英商STONEPEAK FORMOSA 4-3 HOLDINGS COMPANY LIMITED以新台幣62.3億元增資海盛國際投資公司，從事經營一般投資業等業務，用以支付海盛離岸風電計畫前期開發之費用。

投審會通過德商CARL ZEISS VISION INTERNATIONAL GMBH以新台幣54.4億元為對價，受讓取得亨泰光學公司已發行全部股份，從事經營高透氧硬式、軟式隱形眼鏡研發、製造及販賣業務。

在對外投資方面，經濟部投審會通過五件。第一件通過新唐科技以日幣150億元（約折合1億335萬5,612美元）增資日本NUVOTON TECHNOLOGY CORPORATION JAPAN，從事IC商品的設計服務、開發、生產、製造及電子零件開發、製造等業務。

第二案通過鴻元國際投資公司以日幣155億元（約折合1億779萬6,091.52美元）受讓取得日本SHARP FUKUYAMA LASER CO., LTD.全數股權，從事經營半導體雷射開發、半導體與其應用元件開發製造及晶圓代工服務等業務。

第三案通過緯穎科技服務公司以5億美元增資美國WIWYNN INTERNATIONAL CORPORATION，從事高密度伺服器、儲存設備之銷售等業務。

第四案通過大立光電公司以2.4億美元增資薩摩亞ASTRO INTERNAITONAL LIMITED，主要從事投資控股業務，以因應匯率變動，降低外匯避險成本。

第五案則通過台積電以100億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，從事經營一般投資業務，主要係台積電為降低外匯避險成本，將自有外匯轉投資至TSMC GLOBAL LTD.，藉以賺取銀行定存及債券投資孳息。

在上市（櫃）公司對中國大陸投資部分，經濟部投審會通過長興材料工業間接經由長興（中國）投資有限公司以對長興化學工業（成都）有限公司之債權人民幣1.6億元（約折合2,219萬2,940美元），作為長興化學工業（成都）有限公司之增資股本。

