不是美國！ 經濟部投審會通過台積電100億美元海外增資案
經濟部投審會27日通過台積電（2330）100億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，主要是為降低外匯避險成本，將自有外匯轉投資至TSMC GLOBAL LTD.，藉以賺取銀行定存及債券投資孳息。
經濟部投審會今通過二件僑外投資、對外投資五件、及一件對中國大陸投資等投資案。
在僑外投資方面，投審會通過英商STONEPEAK FORMOSA 4-3 HOLDINGS COMPANY LIMITED以新台幣62.3億元增資海盛國際投資公司，從事經營一般投資業等業務，用以支付海盛離岸風電計畫前期開發之費用。
投審會通過德商CARL ZEISS VISION INTERNATIONAL GMBH以新台幣54.4億元為對價，受讓取得亨泰光學公司已發行全部股份，從事經營高透氧硬式、軟式隱形眼鏡研發、製造及販賣業務。
在對外投資方面，經濟部投審會通過五件。第一件通過新唐科技以日幣150億元（約折合1億335萬5,612美元）增資日本NUVOTON TECHNOLOGY CORPORATION JAPAN，從事IC商品的設計服務、開發、生產、製造及電子零件開發、製造等業務。
第二案通過鴻元國際投資公司以日幣155億元（約折合1億779萬6,091.52美元）受讓取得日本SHARP FUKUYAMA LASER CO., LTD.全數股權，從事經營半導體雷射開發、半導體與其應用元件開發製造及晶圓代工服務等業務。
第三案通過緯穎科技服務公司以5億美元增資美國WIWYNN INTERNATIONAL CORPORATION，從事高密度伺服器、儲存設備之銷售等業務。
第四案通過大立光電公司以2.4億美元增資薩摩亞ASTRO INTERNAITONAL LIMITED，主要從事投資控股業務，以因應匯率變動，降低外匯避險成本。
第五案則通過台積電以100億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，從事經營一般投資業務，主要係台積電為降低外匯避險成本，將自有外匯轉投資至TSMC GLOBAL LTD.，藉以賺取銀行定存及債券投資孳息。
在上市（櫃）公司對中國大陸投資部分，經濟部投審會通過長興材料工業間接經由長興（中國）投資有限公司以對長興化學工業（成都）有限公司之債權人民幣1.6億元（約折合2,219萬2,940美元），作為長興化學工業（成都）有限公司之增資股本。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
📢 行動電源充電超燙！日男「放進冰箱」降溫險燒毀房間 專家曝1招自保
📢 日女嫁ChatGPT！每天熱戀對話「好幸福」 OpenAI執行長示警
📢 蘋果iPhone 17 Air真的太薄！傳iPhone 4手機殼起死回生Hold住新機
📢 羅技Flip Folio iPad保護殼開箱！分離式鍵盤高CP 舊iPad Pro竟能支援
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言